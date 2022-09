Nuovi parroci nel Sud Pontino, le nomine dell’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari

GAETA – L’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari ha comunicato oggi alcune nomine relative alle parrocchie del territorio diocesano. Lo ha fatto durante il ritiro dei sacerdoti tenutosi al santuario della Montagna Spaccata di Gaeta.

A seguito delle dimissioni da parroco della Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo di Sperlonga dove Don Gaetano Manzo ha lasciato per raggiunti limiti di età, viene nominato parroco Monsignor Mariano Parisella, attualmente in servizio presso la Parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista in Formia. “Don Mariano nel corso del mandato di Parroco a Formia è stato nominato Vicario Generale, trovandosi nella condizione di sostenere contemporaneamente due uffici piuttosto impegnativi, ora che ha terminato il mandato novennale, con il nuovo incarico di parroco a Sperlonga potrà compiere ambedue gli uffici in modo più agevole”, ricorda una nota della Curia.

La Parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista in Formia, viene affidata alla cura di Don Carlo Lembo che ne diviene parroco, mantenendo al momento anche la responsabilità amministrativa delle Parrocchie di Santa Teresa e della Madonna del Carmine, affiancato da don Enzo Saraniero. “La scelta operata va compresa nella prospettiva di facilitare il cammino unitario delle Parrocchie di Formia centro”, si legge nelle motivazioni.

A Monsignor Gianluigi Valente viene affidata la Parrocchia di San Paolo apostolo in Gaeta resasi vacante per il trasferimento di don Enzo Saraniero e continua a mantenere la titolarità della Parrocchia San Giacomo apostolo in Gaeta.

Don Riccardo Pappagallo che ha presentato le dimissioni da parroco di San Carlo Borromeo in Gaeta per aderire alla vita monastica-eremitica sarà sostituito da Don Erasmo Matarazzo, che lascia la Parrocchia di San Paolo apostolo in Fondi al termine del suo mandato novennale. L’Arcivescovo ha nominato parroco della Parrocchia di San Paolo apostolo in Fondi Don Alessandro Casaregola, finora vicario parrocchiale della Parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista in Formia.

Don Showrilu Konka è nominato Amministratore parrocchiale della Parrocchia di Santa Caterina v.m. a Castellonorato, avendo l’Arcivescovo accolto le dimissioni di don Luigi Ruggiero presentate per motivi di salute che proprio per questa ragione presterà servizio presso le comunità di Ausonia e Coreno Ausonio.

“Ai confratelli interessati alle nuove nomine e a quanti nelle consultazioni hanno espresso la loro disponibilità va la gratitudine dell’Arcivescovo e della comunità diocesana, così pure la gratitudine va alle comunità parrocchiali per aver accompagnato i loro sacerdoti che ora lasciano e per l’accoglienza a chi subentra, dando testimonianza di senso ecclesiale che rifugge da particolarismi per sentirsi tutti parte della grande famiglia diocesana in cui si incarna e manifesta la Chiesa di Cristo. La generosità in tale ambito è il primo segno della volontà di percorrere con libertà di cuore il “Cammino sinodale” che il Signore si attende dalla sua Chiesa in questo terzo millennio”, si legge in una nota.