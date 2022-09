Rielezioni a Latina, Fare Latina: “Noi soddisfatti del risultato”

LATINA – “Un grande risultato ottenuto grazie al lavoro di una squadra che funziona”. Così i vertici di Fare Latina commentano il loro risultato dopo la ripetizione del voto nelle 22 sezioni di Latina. “Gli elettori hanno scelto, ancora una volta, il movimento come la vera alternativa”, è il parere del presidente del Movimento Fabio Bianchi e della candidata alla carica di sindaco Annalisa Muzio.

“Grazie a tutti gli elettori che, lo scorso 4 settembre, hanno deciso di rinnovare la propria fiducia a Fare Latina in una tornata elettorale affatto facile, sia perché riguardante solo 22 sezioni della nostra città, sia perché erroneamente incentrata, a discapito dei principi che governano la democrazia, su un presunto ballottaggio tra Coletta e Zaccheo quando invece si trattava di rivotare il primo turno e, pertanto, tutti gli scenari potevano ipoteticamente cambiare – ha sottolineato Bianchi – Oggi Fare Latina è ancora la terza forza politica della città: siamo un movimento civico indipendente e siamo orgogliosamente il primo, nella storia di questa città, ad avere una leader donna, Annalisa Muzio che, oltre ad essere stata il nostro candidato sindaco è anche la fondatrice del nostro movimento”.

“Siamo reduci da una campagna elettorale difficile dove nulla era scontato. Mi piace ribadire, però, che il vero voto utile per i cittadini è rappresentato da quello che premia la fattibilità e la concretezza della proposta politica, quello dato a chi dimostri di saper fare e voler fare con totale dedizione alla città. Voglio solo aggiungere, e mi preme farlo, che Latina è una città allo stremo, che si presenta come una comunità rassegnata che ha perfino “timore” di sperare nel futuro e che ancora non ha acquisito il necessario coraggio nelle scelte. Chi ha consapevolezza e coscienza corra ai ripari per dare a questa città la possibilità di ripartire. Per quanto riguarda Fare Latina noi abbiamo le idee molto chiare, le nostre linee programmatiche sono ben tracciate da tempo e dal prossimo 23 settembre inizieremo, dopo l’assemblea programmatica, a strutturarci ancora più seriamente con un nuovo tesseramento perché nel frattempo sono davvero tante le persone che si sono avvicinate al nostro movimento. Siamo fortemente consapevoli e orgogliosi della nostra essenza e della nostra struttura di movimento civico. Vogliamo spronare i cittadini a rendersi partecipi della gestione della cosa pubblica per non essere soltanto un bacino di voti da utilizzare al bisogno, ma essere parte attiva del cambiamento che occorre, oggi più che mai, mettere in atto”.