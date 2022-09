Il comizio a Latina di Rizzo e Italia Sovrana e Popolare

LATINA – “Una netta contrarietà alle sanzioni economiche verso la Russia e la richiesta ai governi di attivarsi per la fine immediata della guerra in Ucraina, ma anche l’uscita dall’Europa intesa come sistema che opprime le nazioni e ne condiziona le scelte e lo sviluppo, come nel caso del prezzo del gas che opprime famiglie e imprese ma che è deciso ad Amsterdam”. E’ quanto affermato ieri da Marco Rizzo nel corso di un intervento pubblico in piazza del Popolo a Latina, dove il leader nazionale di “Italia Sovrana e Popolare”, più volte parlamentare, è intervenuto per presentare il programma elettorale del suo partito, presenti i candidati. In particolare, Efrem Romagnoli, candidato per il Senato Collegio Lazio 2 (Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo), Salvatore Sortino e Maurizio Recchia, candidati al Senato, e Giovanna De Domenico, in corsa alla Camera.

Romagnoli, già presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Latina, ha parlato di “una nuova lotta di classe che è in corso, non più tra operai e padroni ma tra individuo e grandi poteri, soprattutto di ordine finanziario”. Lo stesso Romagnoli inaugurerà il suo point elettorale lunedì mattina a Latina, in pieno centro, in via Mameli 44.