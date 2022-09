Tir in avaria sulla rotatoria, traffico in tilt tra quartiere Nascosa e Via del Lido

LATINA – Caos a Latina questa mattina alla rotatoria di Via del Lido che si interseca con la pista ciclabile all’altezza di Via Scarlatti dove un tir ha avuto un’avaria e blocca la circolazione. Sul posto una pattuglia della Polizia locale sta prestando aiuto al conducente del mezzo pesante, che è un cittadino bulgaro e ha avuto bisogno di un traduttore. Intanto la viabilità è in tilt dal quartiere Nascosa dove il traffico non riesce a defluire, all’altezza della grande rotatoria sotto il ponte della Pontina e in tutte le direzioni.