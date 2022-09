Tutto esaurito a Ninfa per Casa Caetani di Sandro Cappelletto e Marco Scolastra

LATINA – Va in scena il 3 settembre ( alle 21) nell’area eventi del Giardino di Ninfa, “Casa Caetani”, un racconto e un concerto per i 50 anni della Fondazione Roffredo Caetani.

In una prima esecuzione assoluta, parole e musica raccontano di come i Caetani prima e la Fondazione poi abbiano avuto un ruolo di primo piano come illuminati mecenati e promotori della musica nel territorio. Si parlerà anche delle relazioni con il “Campus Internazionale di Musica” e della presenza costante di importantissimi letterati e compositori del Novecento che hanno frequentato “Casa Caetani”. Il testo e la drammaturgia del racconto sono di Sandro Cappelletto, storico della musica, drammaturgo, critico de “La Stampa” e “Avvenire”, Accademico di Santa Cecilia. Marco Scolastra (che già altre volte ha collaborato con la Fondazione) suona brani pianistici significativi – da Franz Liszt a Goffredo Petrassi – comprese alcune rare pagine di Roffredo Caetani.

“Una serata di parole e musica – ha spiegato proprio Sandro Cappelletto – per raccontare l’impegno della famiglia Caetani e della Fondazione nel campo delle arti, della tutela del paesaggio e del territorio, della promozione della cultura. Una lunga, ininterrotta vicenda di mecenatismo che attraversa la nostra storia, prosegue tuttora anche grazie al Campus Internazionale di Musica e ribadisce il valore di Casa Caetani come luogo di tutela della memoria, di accoglienza di artisti e di promozione della ricerca contemporanea”.

I posti a disposizione per assistere gratuitamente allo spettacolo – già tutto esaurito – sono stati messi a disposizione nei giorni scorsi dalla Fondazione Roffredo Caetani attraverso le pagine social del Giardino di Ninfa e sono stati prenotati nel giro di poche ore. Eventuali nuove disponibilità verranno comunicate sempre tramite gli stessi canali.