Altro incidente, Pontina di nuovo chiusa al km 18 in direzione di Roma

LATINA – aggiornamento – La Pontina è stata riaperta intorno alle 15.

Un altro incidente stradale avvenuto sullo stesso tratto della statale 148 Pontina a distanza di 24 ore dall’ultimo, ha causato la chiusura provvisoria al di un tratto della carreggiata in direzione Roma, al km 18,300, in località Castel di Decima. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa, con indicazioni sul posto.

Il personale dell’Anas e le forze dell’ordine sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per la rimozione dei mezzi incidentati, al fine di ripristinare la circolazione il

prima possibile.