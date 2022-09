Incidente sulla Pontina, arteria chiusa in direzione nord

LATINA – Un incidente che ha coinvolto quattro mezzi sta bloccando la Pontina in direzione di Roma. L’arteria statale è stata temporaneamente chiusa in direzione Roma all’altezza del km 18 a Castel di Decima. Sulle cause del sinistro sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Il traffico viene temporaneamente deviato a Castel di Decima. Non si conoscono le condizioni degli automobilisti coinvolti.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.