Basket, Benacquista Latina sconfitta in casa da Cremona

LATINA – Perde in casa dopo un tempo supplementare la Benacquista Assicurazioni Latina Basket nella quarta giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West sul parquet del PalaBianchini, dove ha ricevuto la capolista Vanoli Cremona.

La squadra di Gramenzi “ha giocato con il cuore e con spirito di squadra”, sottolinea nella sua nota la società sportiva. Avanti per circa 35 minuti di gara, toccando anche la doppia cifra di vantaggio, ha lottato portando la sfida fino all’overtime. “Onore e merito ai nerazzurri per aver giocato una buonissima gara contro una squadra solida, profonda e strutturata per giocare un campionato di vertice e per aver giocato alla pari con l’unica formazione imbattuta del Girone Verde che occupa in solitaria la vetta del Girone Verde”.

Sugli scudi lo statunitense Mike Lewis II, che ha firmato 19 punti personali (miglior realizzatore della Benacquista) catturato 3 rimbalzi e distribuito 5 assist ai suoi compagni, seguito a ruota da Ivan Alipiev, che di punti ne ha messi a referto 18 e che ha catturato anche 8 rimbalzi.

Il prossimo appuntamento è per domenica 30 ottobre alle ore 18:00 al PalaEmpedocle R. Moncada, dove i nerazzurri sfideranno a domicilio la Moncada Energy Agrigento occasione della quinta giornata del Campionato.