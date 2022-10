La Top Volley a Trento cede al tie break e ora è seconda in classifica

TRENTO – Una vera e propria battaglia, poi al tie break la Top Volley ha ceduto ai padroni di casa dell’Itas Trentino. 3-2 il risultato finale che consente ai pontini di portare a casa un punto comunque prezioso per la classifica che vede Cisterna seconda dietro Perugia.

IL MATCH – Inizio set punto a punto, Sedlacek protagonista della prima parte tra i bianco blu, riesce a superare di potenza gli avversari, 8-7. Dirlic prende di sorpresa Michieletto e con un pallonetto trova il punto della parità, poi arriva il vantaggio grazie all’errore di Lisiniac, 9-10. Trento è distratta, Cisterna ne approfitta portandosi avanti più tre con un muro di Rossi su Michieletto, 13-16. Forbice a più quattro con Kaliberda che chiude la porta in faccia a Michieletto, Lorenzetti chiama il secondo time out, 14-18. La Top Volley mantiene il vantaggio grazie a Rossi che mette a terra la palla del 17-21. Sedlacek allunga in pipe, 18-23. Scambio lunghissimo a cui mette fine Dirlic, 20-24, dentro Staforini che chiude il primo parziale con un ace, 20-25. Perfetto equilibrio inizio secondo set, 7-7. I trentini provano a staccare gli avversari portandosi avanti più due con Lavia, risponde Dirlic con una diagonale potentissimo, 8-9. Trento trova il massimo vantaggio di partita con il più quattro firmato Kaziyski, che riprende il servizio, 13-9. Cisterna in confusione, coach Soli chiama il secondo time out dopo un ace di Lisiniac che porta l’Itas avanti 17-11. Baranowic per Zingel, mani out di Lavia, 20-14. Otto palle set per i padroni di casa, dopo due occasioni sprecate, chiude Michieletto, 25-18, tutto da rifare al BLM Group arena. Avvio spinto per Cisterna, doppio Zingel, poi Sedlacek e Dirlic, 1-4, coach Lorenzetti chiama time out. Primo tempo efficace di Andrea Rossi seguito dalla diagonale potente di Dirlic, 4-8. Baranowicz serve in ginocchio Sedlacek che non sbaglia, nell’azione successiva mette a segno un ace, 12-16. Podrascanin trova il pareggio con un muro, 18-18. Cisterna torna a più due con il muro di Zingel su Kaziyski, 18-20. Cavuto mette a segno il punto che permette a Trento di agganciare per la terza volta la Top Volley, 22-22. Dzavoronok ferma la corsa pontina 24-24, poi Kaziyski sfonda il muro a tre pontino e trova il primo vantaggio per Trento nel terzo set, 25-24. Kaliberda ribalta la situazione con un ace, 28-29. L’Itas torna in vantaggio con Kaziyski dopo uno scambio lunghissimo, 30-29. Chiude Trento 35-33. Parte forte Trento nel terzo set che si porta a più quattro con Dzavoronok, 8-4. Aggancio riuscito, Cisterna trova il pareggio con Sedlacek, 12-12. Sorpasso con Bayram ben servito da Baranowicz, 13-14. Baranowicz mura Dzavoronov, la Top Volley mantiene il vantaggio, 18-19. Quattro palle set per Cisterna che chiude il set con Bayram, 21-25. Tie break decisivo, Trento fatica a tenere il passo dei pontini che sono meglio organizzati, Lavia trova il punto del vantaggio che vale il cambio campo, 8-7. Ace di capitan Baranowicz ed è pareggio, 9-9. Partita combattutissima, prima palla match per Trento annullata da Sedlacek, 14-13, poi Podrascanin chiude l’incontro, 15-13.

IL TABELLINO

Itas Trentino – Top Volley Cisterna: 3-2 (20-25; 25-18; 35-33; 21-25; 15-13)

Itas Trentino: Kaziyski 28, Nelli, D’Heer (ne), Dzavoronok 8, Michieletto 10, Sbertoli 2, Cavuto 3, Pace (L), Berger (ne), Depalma (ne), Laurenzano (L), Lavia 22, Podrascanin 6, Lisiniac 9. All.: Lorenzetti.

Top Volley Cisterna: Zingel 10, Catania (L), Kaliberda 10, Sedlacek 22, Zanni (ne), Mattei, Dirlic 26, Rossi 6, Staforini 1, Baranowicz 2, Martinez (L), Bayram 8, Gutierrez. All.: Soli.

ARBITRI: Gianfranco Piperata e Andrea Puecher

DURATA SET: 26’, 27’, 44’, 30’, 19’. Tot: 2 ore e 26 minuti.

Note: Itas Trentino: ace 3, err.batt. 16, ric.prf. 27%, att. 53%, muri 8.

Top Volley Cisterna: ace 7, err.batt. 10, ric.prf. 20%, att. 45%, muri 9.