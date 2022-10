Coppa Italia, il Latina in campo al Francioni contro il Giugliano

LATINA – Il Latina Calcio 1932 tornerà in campo stasera allo Stadio Francioni per giocare il primo turno di Coppia Italia. Alle 21, infatti, i nerazzurri sfideranno il Giugliano, già affrontato in campionato. Una sfida a eliminazione diretta che i nerazzurri dovrebbero affrontare con una formazione inedita, dando spazio ad alcuni elementi poco impiegati nelle ultime settimane. Ne ha parlato alla vigilia il secondo allenatore Daniele Bedetti.

“La squadra sta crescendo a livello atletico e ci sono tutti i presupposti per andare avanti bene”, poi sulla formazione: “In questo momento il campo sta dettando delle gerarchie, ma per noi i giocatori sono tutti titolari. Contro il Giugliano sarà dato spazio a qualcuno che in questo primo scorcio di stagione non è stato chiamato in causa così assiduamente come altri”.

Non giocherà Esposito che ha accusato un piccolo problema fisico nel match di domenica contro la Viterbese e sarà in panchina per presenza da Capitano.