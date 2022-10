Covid, 106 nuovi contagi e nessun decesso. Il dato del lunedì

LATINA – Sono 106 i nuovi casi di covid registrati a Latina e provincia nelle ultime 24 ore ed emersi da circa 450 tamponi, in calo come sempre il lunedì. Da rilevare c’è anche che per il secondo lunedì consecutivo, il numero di nuovi casi è in discesa rispetto ai sette giorni precedenti.

Nel bollettino di lunedì 24 ottobre non sono registrati decessi, mentre un solo paziente ha necessitato del ricovero al Goretti.

Gli ultimi contagi emersi hanno riguardato i comuni di: Aprilia 13, Bassiano 1, Campodimele – Castelforte 3, Cisterna di Latina 4, Cori 1, Fondi 2, Formia 3, Gaeta 1, Itri – , Latina 37, Lenola 1, Maenza -, Minturno 2, Monte San Biagio -, Norma 1, Pontinia -, Ponza – , Priverno 7, Prossedi -, Roccagorga -, Rocca Massima 1, Roccasecca dei Volsci -, Sabaudia 11, San Felice Circeo -, Santi Cosma e Damiano 2, Sermoneta 1, Sezze 9, Sonnino 1, Sperlonga 1, Spigno Saturnia 1, Terracina 3, Ventotene – .