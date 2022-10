Emergenza rifiuti, la discarica di Viterbo non può più prendere quelli di Latina e Frosinone

LATINA – È di nuovo emergenza rifiuti. Tra pochi giorni la discarica di Viterbo a causa dell’avvicinarsi dell’esaurimento delle volumetrie destinate ai rifiuti, chiuderà al conferimento dei comuni che non rientrano nel suo ambito territoriale, dunque sia Latina che Frosinone. Lo ha comunicato con una nota inviata ai presidenti delle Province, la Regione Lazio. E ieri il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli ha riunito in videoconferenza i sindaci dei 33 comuni pontini con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise. L’effetto immediato riguarda i due impianti del territorio pontino che trattano il rifiuto indifferenziato, la Rida di Aprilia e la Csa di Castelforte che non avranno una discarica in cui conferire con il rischio di doversi rivolgere ad impianti fuori regione e dunque di un aumento importante dei costi. secondo Stefanelli è arrivato il momento di realizzare impianti sul territorio provinciale, altrimenti questo problema persisterà all’infinito.

Al caso sta lavorando anche il prefetto di Latina Maurizio Falco.