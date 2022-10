Latina minacce al nuovo fidanzato della ex: “Gli sparo in faccia”. Arrestato trentenne

LATINA – “Ora vado e gli sparo in faccia”. Parole minacciose quelle pronunciate da un trentenne di Latina ieri sera, segnalate al Numero Unico per le Emergenze 112, che hanno costretto la polizia ad un intervento immediato. “La tensione tra i due soggetti, ben nota agli operanti, è anche dovuta alla nuova relazione sentimentale della ex compagna dell’autore della minaccia con il suo rivale”, spiega in una nota al Questura che vista la gravità della situazione si è messa sulle tracce dell’uomo e, contemporaneamente, ha predisposto un servizio di tutela del destinatario delle minacce di morte.

L’autore della telefonata è stato rintracciato all’interno della sua abitazione e alla vista degli agenti ha immediatamente assunto un comportamento non collaborativo; inoltre, informato della necessità di procedere alla perquisizione dell’abitazione per la ricerca di armi, ha ripetutamente minacciato e insultato i poliziotti, tentando anche ripetutamente di colpirli senza riuscirvi. L’uomo è stato tratto in arresto per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, mentre la perquisizione ha avuto esito negativo.

L’arrestato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura è stato condotto oggi in Tribunale dove il giudice ha convalidato l’arresto.