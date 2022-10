Gravissimo dopo l’incidente il 24enne di Cisterna finito fuori strada in Via Nettuno

LATINA – Restano gravissime le condizioni del ragazzo di Cisterna di 24 anni che ieri notte ha perso il controllo della Bmw che guidava ed è finito contro il muro di cinta di un’abitazione. L’impatto violentissimo ha causato traumi cranio- facciali e lesioni molto importanti e ora la sua vita è appesa a un filo. Viene seguito dall’equipe di sanitari della Rianimazione dell’ ospedale Santa Maria Goretti di Latina guidata dal direttore della Uoc Carmine Cosentino.

L’incidente è avvenuto su Via Nettuno, all’altezza di Via Sardegna, lungo il pericoloso rettilineo che collega la zona di Borgo Montello con Cisterna, teatro già altre volte di gravi incidenti. Che cosa sia accaduto ieri notte alle 3 dovranno stabilirlo i carabinieri che hanno svolto i rilievi nel punto in cui l’auto, ormai fuori controllo, ha sbandato e si è ribaltata più volte. Tra le prime ipotesi sulle cause, quella di un colpo di sonno.