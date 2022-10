Il Latina Calcio presenta il nuovo pullman nerazzurro

LATINA – Il Latina Calcio 1932 presenterà in un evento aperto alla città, a tifosi e appassionati, il nuovo pullman ufficiale della squadra nerazzurra. Il mezzo sarà esposto oggi (sabato 29 ottobre) a partire dalle ore 10, davanti lo store ufficiale, in Via Eugenio di Savoia 41 all’interno della ztl. Poi, nel pomeriggio, dalle 18 alle 19 saranno presenti anche alcuni calciatori della rosa del Latina per firmare autografi e scattare foto con tutti i tifosi. Una festa nerazzurra quella di oggi durante la quale sarà possibile acquistare il biglietto per il match di domani contro il Monterosi al 50%.

“Vogliamo andare incontro ai nostri tifosi – ha commentato il Direttore Generale Biagio Corrente – la gara casalinga con il Monterosi sarà un’altra importante occasione e ci aspettiamo un grande segnale dalla nostra tifoseria”.

A realizzare fornire il pullman che accompagnerà la squadra nel corso di tutte le trasferte stagionali è stata Cialone Tour S.p.A.