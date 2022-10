Latina Calcio, Di Donato presenta la partita contro Monterosi: “Basta disfattismo, siamo quarti”

LATINA – “Basta disfattismo, siamo quarti in classifica. Non può una partita come quella di Messina cancellare tutto”. E’ la sintesi di quanto ha detto mister Daniele Di Donato in conferenza stampa presentando oggi la gara casalinga contro il Monterosi in programma domenica alle 14,30 al Francioni.

L’allenatore è stato netto e ha anche risposto a chi lo ha criticato sulle scelte in campo, motivando le scelte: “A Messina ha giocato la squadra che in quel momento era la migliore, non ho fatto nessun esperimento. Ho fatto riposare chi aveva problemi per non ripetere l’errore fatto con Carissoni. La delusione ci sta, siamo i primi ad essere arrabbiati, ma basta addossare colpe su una squadra che sta facendo un grande campionato”.

Ancora problemi con la rosa, con diversi infortunati.