Proteste alla Sapienza, interviene la Polizia in tenuta antisommossa: feriti e fermati

LATINA – C’erano anche studenti della provincia di Latina nella Città universitaria della Sapienza questa mattina dove alcuni giovani manifestanti sono stati caricati dalla polizia. Una scena forte, soprattutto per i tanti genitori che hanno ricevuto le immagini divenute subito virali, sui telefoni. Il teatro è la Facoltà di Scienze Politiche.

Tutto sarebbe nato dall’iniziativa di Azione Universitaria di organizzare un seminario invitando fra i relatori Daniele Capezzone e Fabio Roscani, esponente di Fratelli d’Italia e presidente di Gioventù Nazionale. I collettivi si sono dunque organizzati per manifestare il loro dissenso, e si sono presentati con uno striscione con la scritta “Fuori i fascisti dalla Sapienza”. Poi il caos e gli scontri tra polizia e studenti.

“Dopo pochi istanti dall’inizio della protesta, pacifica e perciò, come in qualunque Stato democratico, lecita – scrivono i ragazzi dei Collettivi – la facoltà di scienze politiche è stata blindata e dei poliziotti in assetto antisommossa si sono piazzati davanti al cancello. Alcuni studenti sono stati manganellati”.

Un ragazzo e una ragazza avrebbero riportato feriti e ci sarebbero alcuni fermati.