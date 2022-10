Alla Casa del Combattente Marco Omizzolo presenta “Libere per tutte”

LATINA – Si intitola “Libere per tutte. Il coraggio di lottare per sé e per gli altri” l’ultimo libro di Marco Omizzolo, il docente di sociopolitica alla Sapienza che vive sotto protezione per le minacce ricevute dopo le sue inchieste-denuncia sul caporalato e le agromafie.

Oggi pomeriggio alle 18, il lavoro (pubblicato nella collana Ricerche della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli) sarà presentato nella sala della Casa del Combattente di Latina in piazza San Marco 4. L’incontro con l’autore è promosso dai gruppi locali di Refugees Italia e Amnesty Giovani.

Nel volume, storie di liberazione di donne e giovani ragazze che hanno scelto la via del riscatto, l’affrancamento da una condizione di oppressione e sfruttamento. Sono donne di diversa provenienza geografica che raccontano episodi della propria vita fatta di resistenza quotidiana e di come di sono battute per avere condizioni di lavoro e di vita più giuste.