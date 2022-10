A Cisterna “Vini a Palazzo” Caetani

CISTERNA – La delegazione di Latina di AIS Lazio – Associazione Italiana Sommelier con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina e la collaborazione di Lazio Experience organizza Vini a Palazzo, evento che si svolgerà sabato 29 e domenica 30 ottobre dalle ore 17 alle ore 22 a Palazzo Caetani a Cisterna.

Ad illustrare il programma e le finalità dell’importante appuntamento, che mira alla valorizzazione dei prodotti locali della Regione Lazio, sono intervenuti il sindaco di Cisterna di Latina Valentino Mantini, l’Assessore alle Attività Produttive Emiliano Cerro, la delegata al Turismo, Spettacolo ed Eventi Aura Contarino, il delegato di Latina di AIS Lazio Umberto Trombelli.

I visitatori troveranno Degustazioni a banchi d’assaggio con le più importanti aziende vitivinicole laziali, seminari, incontri istituzionali dedicati al territorio della nostra Regione e alle sue ricchezze culturali a 360°, area ristoratori: sono alcuni dei momenti di VINI A PALAZZO, ai quali il pubblico potrà partecipare.

Contributo d’ingresso: 20 Euro. Con il biglietto di ingresso verrà consegnato un calice, che andrà poi restituito all’uscita. Al piano terra ristoratori locali e produttori offriranno monoporzioni e finger food con prezzi a partire da 5 euro, mentre al primo piano sarà possibile degustare e provare i prodotti vitivinicoli di circa 70 aziende.

“Con questo evento la delegazione di Latina dell’Associazione Italiana Sommelier Lazio vuole mettere in evidenza la correlazione tra la storia e la cultura con la biodiversità e la natura di tutta la provincia, correlazione che rende ancor più preziosi anche i percorsi enogastronomici locali – spiega il delegato di AIS Latina Umberto Trombelli -. L’AIS Lazio vuole fare da collante e da orgoglioso ambasciatore del territorio. Il ruolo dei sommelier è quello di professionisti del settore che uniscono e avvicinano appassionati e addetti ai lavori del mondo del vino a tutti quei produttori che valorizzano la zona, dando un’espressività e un’interpretazione differente, originale, autentica e veritiera di quelle qualità e potenzialità presenti nella nostra regione già da anni”.

“Siamo lieti di poter accogliere un così importante evento che esalta sia il prestigio del nostro palazzo storico, sia le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio – ha detto il sindaco Valentino Mantini -. La cultura del vino è antica e costituisce uno dei pilastri del made in Italy nel mondo a cui partecipiamo con almeno due prodotti locali di qualità: il kiwi e il vino. Queste due giornate saranno non solo occasione di degustazione ma anche di conoscenza e confronto per incentivare sempre più forme di economia ecosostenibile e di turismo enogastronomico”.

“Ringraziamo – hanno dichiarato l’assessore alle Attività Produttive, Emiliano Cerro, e la delegata al Turismo, Spettacolo ed Eventi, Aura Contarino – l’Associazione Sommelier Lazio e il suo delegato di Latina per aver scelto Cisterna per questo importante evento. Sarà un’importante vetrina per le attività che operano nel settore enogastronomico laziale e ben si inserisce nell’ambito della rete d’imprese di cui questo Ente si è fatto promotore”.

IL PROGRAMMA

Sabato 29 ottobre

Ore 17 – apertura banchi d’assaggio con taglio del nastro. Sarà presente l’Assessora regionale all’Agricoltura, Foreste, produzione della Filiera e Cultura del Cibo Enrica Onorati.

Ore 18:30 Press Room, Sala della Loggia

Seminario: Il mondo del vino e della comunicazione

Relatore ROCCO TOLFA, giornalista RAI.

Ore 21:00 Master Class, Sala Zuccari

I vitigni a bacca bianca del territorio: Bellone, Malvasia Puntinata, Trebbiano Giallo

Relatore ANGELO PETRACCI, Degustatore e Docente AIS.

Domenica 30 ottobre

Ore 17 – apertura banchi d’assaggio

Ore 18:30 Press Room, Sala della Loggia

I prodotti tipici, energia per il territorio, per un Turismo Enogastronomico sostenibile

Saluti del Sindaco Valentino Mantini, della Vicesindaca Maria Innamorato, dell’Assessore alle Attività Produttive e Commercio Emiliano Cerro, della Delegato al Turismo Spettacolo ed Eventi Aura Contarino.

Interverranno: la Presidentessa del Parco Riviera d’Ulisse Carmela Cassetta; il Consigliere Regionale e Vicepresidente della Commissione Turismo Enrico Forte; il Consigliere Regionale e Vicepresidente della Commissione Tutela del Territorio Salvatore La Penna; il Giornalista e Scrittore Mauro Cervini; il Consigliere Regionale AIS LAZIO e Delegato AIS Latina, Umberto Trombelli.

Modera Gian Luca Campagna.

Ore 21:00 Master Class, Sala Zuccari

I vitigni a bacca rossa del territorio: Nero Buono, Merlot, Cesanese

Relatore ANGELO PETRACCI, Degustatore e Docente AIS.

LE AZIENDE PARTECIPANTI

VINO

Latina

Piccoli Vignaioli Pontini

Artico • Azienda Agricola

Azienda Agricola Casal De Luca

Donne Del Vico

Emiliano Fini Viticoltore

G.Iachetti

Azienda Vitivinicola I Pàmpini

Tenute Filippi

Azienda Agricola Il Quadrifoglio

La Strada Del Vino di Latina

Marco Carpineti

Cincinnato Vini

Azienda Agricola Biologica Donato Giangirolami

Agriturismo La Valle Dell’Usignolo

Azienda agricola Pietra Pinta

Cantina Sant’Andrea Terracina

Cantina Villa Gianna

Casale del Giglio

Cantina Santa Maria

La Petricia

Monti Cecubi

Vigne Toniche

Sant’Eufemia

Vini Vallemarina

Trama

AT Wine

Murgo

Masseria Barone

Azienda Agricola Cavalieri

Cantina Bacco

Palazzo Prossedi

Antica tenuta Palombo

Vini Giovanni Terenzi

Casale della Ioria

Az. Agricola Cav. d’Amore

Cantina Cominium

Corte Normanna

Fontana Reale

Terre dei briganti

Frosinone

L’Avventura Azienda Agricola

Rieti

Cantina Le Macchie

Viterbo

Azienda Agricola Bio Lotti

Azienda Muscari Tomajoli

Terre d’Aquesia

Azienda Agricola Ciucci

Poggio della Stella

Paolo e Noemia D’Amico

Roma

CantinAmena – Società Agricola Mingotti srl

Cantina Raparelli

Cantine “Il Moro”

Castel De Paolis

Cantina Cìfero

Azienda Agricola Casa Divina Provvidenza

Gabriele Pulcini Vini

Cantina il Bottino

Azienda Agricola Migrante

Azienda Agricola Le Rose

La Luna Del Casale

Merumalia

Cantina Morichelli

Emanuele Ranchella

Pulcini Simone Azienda Agricola

Tellenae

Tenuta Iacoangeli

Aziendagricola Fabio Di Pietro

Vin Viandante

Vitus Vignaioli Tuscolani

Colle Picchioni

Tenimenti Leone

Magno

RISTORATORI

Ciccios

Ristorarte

Vinum l’enoteca

In Primis

Innesto

GASTRONOMIA

Forno Chiarucci

Antica Pasticceria Setina

OLIO

Palombelli