Roccagorga è pronta ad accogliere la Statua della Madonna di Fatima

ROCCAGORGA – Roccagorga si appresta a vivere una settimana all’insegna dei più profondi valori religiosi. Grazie ad un’iniziativa della Parrocchia Santi Leonardo ed Erasmo e grazie alla collaborazione della Famiglia del Cuore Immacolato di Maria, con sede a Roma, il centro lepino accoglierà a partire da domenica 16 ottobre la Statua della Madonna Pellegrina di Fatima. A partire dal centenario delle apparizioni avvenute nella cittadina portoghese si è deciso di portare la Statua in svariate località, per trasformarle momentaneamente in autentici santuari a disposizione di pellegrini e fedeli. Roccagorga ha già accolto la Madonna Pellegrina nel 2017, con migliaia di persone arrivate sul posto per renderle omaggio. Quest’anno si è voluto riproporre l’evento, per giunta in coincidenza con l’anniversario della consacrazione della Chiesa del paese: dopo un terremoto nel 1793, infatti, l’edificio fu ricostruito e riconsacrato il 23 ottobre del 1807, esattamente 215 anni fa. L’arrivo della Madonna di Fatima sarà dunque un momento di festa, ma anche di unione e condivisione per l’intera comunità. Un aspetto evidenziato dal parroco, Don Francesco Gazzelloni: “Gli eventi previsti dal 16 al 23 ottobre saranno un’opportunità di crescita per tutta la comunità parrocchiale e per lo stesso paese, reduce dalle sofferenze provocate dal Covid e da quella zona rossa che lo rese tristemente famoso. Per Roccagorga sarà una sorta di rinascita e un’occasione per riunirci insieme in preghiera vivendo un’autentica comunione”. Dopo aver fatto tappa in svariate zone del Nord Italia, in Sicilia e in Puglia, la Madonna Pellegrina di Fatima arriverà su un apposito mezzo di trasporto alle 16 di domenica in piazza VI Gennaio. Seguiranno una processione verso la Chiesa dei Santi Leonardo ed Erasmo e la Santa Messa, prevista alle 18. Alle 21 si terrà il Rosario e alle 23 il saluto alla Madonna. Per i giorni successivi è stato preparato un ricco programma di appuntamenti e iniziative sulla “Peregrinatio Mariae”, che culminerà sabato 23 ottobre con il saluto alla Madonna, diretta verso un’altra cittadina del Centro Italia. La giornata di lunedì 17 sarà dedicata ai bambini alle famiglie e quella successiva ai giovani. Il 19 ottobre sarà invece la Giornata della Sofferenza e del Volontariato, il 20 sarà Giornata Eucaristica, il 21 Giornata del Perdono e del ricordo dei defunti e il 22 sarà dedicato alle associazioni. L’arrivo della Madonna sarà ripreso in diretta e proposto sulla pagina facebook della parrocchia (“parrocchia s.s. Leonardo ed Erasmo Roccagorga”), con interviste e approfondimenti sull’evento.