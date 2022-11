Latina Calcio, Carletti: “Momento difficile, ma vogliamo riprendere il cammino”

LATINA – Il Latina calcio 1932 cerca di riprendersi dalla pesante sconfitta subita domenica al Viviani di Potenza. Ieri pomeriggio, al termine dell’ allenamento al Bartolani di Cisterna dove i nerazzurri preparano la sfida di domenica 20 novembre in programma al Francioni contro la Juve Stabia, Domenico Ippoliti ha raggiunto Cristian Carletti per sapere come il gruppo sta vivendo questo delicato momento.

I campani sono reduci dal successo sulla Virtus Francavilla, che ha consentito loro di raggiungere la quarta posizione in classifica, scavalcando proprio i pontini. In questi giorni mister Di Donato proverà a recuperare alcuni dei tanti infortunati e di sicuro potrà contare nuovamente su Di Livio, al rientro dalla squalifica. In avanti, invece, conferma sicura per la coppia Fabrizi-Carletti.

“Voltiamo pagina tutti insieme tifosi pontini”, è l’appello della società Latina Calcio 1932 che chiama i suoi supporter a raccolta con l’apertura della vendita dei tagliandi per il match, 14° giornata del campionato di serie C girone C.