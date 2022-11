Norma, parapendista finisce su un albero a 20 metri di altezza, salvato dai vigili del fuoco

NORMA – E’ rimasto in bilico, appeso a una quercia di oltre 20 metri, fino a quando non è stato letteralmente salvato dai vigili del fuoco. Una caduta da quell’altezza gli sarebbe stata fatale. La disavventura è capitata ad un parapendista che nel pomeriggio di martedì si è lanciato dalla piattaforma dell’Antica Norba per ammirare il paesaggio, il sito archeologico, Ninfa, un panorama unico, peccato per la manovra che lo ha spinto sulla chioma dell’albero. E’ stato lui stesso a dare l’allarme al numero unico di emergenza 112.

Sul posto, in via circonvallazione Antica Norba, è arrivata la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Latina, che ha avviato le operazioni di recupero con un automezzo dotato di un braccio capace di recuperare il giovane a quell’altezza. Una volta compiuta con successo la manovra, lo sportivo di nazionalità polacca, apparentemente in buone condizioni di salute, è stato affidato ai sanitari del 118. Sul posto hanno operato anche i carabinieri.