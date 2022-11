Auto speronata sulla Migliara 45 finisce contro un albero. Muore Elda Caiola

LATINA – Si cerca il pirata della strada che martedì pomeriggio, sulla Migliara 45, compiendo una manovra azzardata ha finito per speronare l’auto su cui viaggiavano marito e moglie mandandola fuori strada contro un albero. Elda Caiola, 75 anni, che sedeva sul sedile passeggero è morta per le conseguenze del violento impatto. Sembrava un incidente autonomo, ma poi l’uomo che era al volante, il marito della donna deceduta, dopo essere stato ricoverato in ospedale al Goretti, ha raccontato la sequenza alla polizia locale intervenuta per i rilievi. sarebbe stata un’auto che poi è fuggita a tamponarli causando l’incidente. La dinamica esatta è tutt’ora al vaglio degli agenti.

La coppia al momento dell’impatto viaggiava in direzione della 148 Pontina e aveva da poco superato il bivio di Via Capograssa. Sono state sequestrate le immagini delle telecamere della zona e le indagini proseguono. (nella foto il comandante della polizia Locale di Latina Francesco Passaretti)