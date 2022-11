Sentiero di Circe, la sesta tappa al Lago dei Monaci

LATINA – Sabato 12 novembre, dalle 9 alle 12, l’Associazione Circe organizza una passeggiata tra le dune in località Bufalara (alla fine della Strada della Lavorazione) e il Lago dei Monaci, disegnando al fianco dell’ornitologo Nick Henson. Si tratta del sesto appuntamento nell’ambito della sperimentazione proposta dall’associazione di promozione sociale Circe su “Il Sentiero di Circe” , per collegare i molteplici paesaggi del territorio pontino, questa volta invitando i partecipanti a immergersi nella varietà naturalistica dalle dune della Bufalara alle campagne che costeggiano il Lago dei Monaci, nel Parco Nazionale del Circeo.

Ospite speciale dell’incontro di sabato 12 novembre sarà il noto ornitologo inglese Nick Henson, il quale, trasferitosi in questi territori dagli anni Ottanta, ha collezionato nel suo importante curriculum numerosi studi storico-scientifici sul comportamento di centinaia di specie di volatili, con particolare attenzione agli uccelli migratori e stanziali del Parco Nazionale del Circeo.

Nick Henson si racconta come protagonista del documentario biografico/naturalistico Nick’s wings di Enzo Paulinich, prodotto da Latina Film Commission nel 2016.

L’itinerario guidato – spiegano gli organizzatori in una nota – con punto di partenza in località Bufalara, costeggerà il cordone dunale permettendo di godere al contempo del mare da un lato e delle zone umide retrodunali dall’altro, sino a raggiungere la torretta di avvistamento con vista sul Lago dei Monaci, zona che, seppure sia tra le meno frequentate e note del Parco Nazionale del Circeo, rappresenta un piccolo e prezioso tesoro di biodiversità.

Lungo il percorso (per una distanza complessiva di circa 3 km) non mancherà la consueta sessione di disegno dal vero, stimolata anche dall’osservazione dell’avifauna in migrazione, grazie alla messa a disposizione di un cannocchiale per effettuare osservazioni da vicino.

INFO – appuntamento sabato 12 Novembre ore 9.00 presso loc. Bufalara, fine Strada della Lavorazione (parcheggio davanti lo stabilimento balneare all’ingresso della loc. “Strada Interrotta” – Lato Sabaudia) con abbigliamento comodo e muniti eventualmente di un binocolo, oltre che dei materiali per il disegno in quanto non forniti dall’associazione.

Per partecipare all’evento gratuito prenotarsi qui https://forms.gle/TLDyA4Nr2ighdcgFA

Per info scrivere a circe.aps@gmail.com

Durante l’incontro sarà possibile iscriversi all’associazione come Amici di Circe e contribuire ai progetti in corso mediante una piccola donazione liberale. Circe APS nasce nel 2020 per sostenere e promuovere il patrimonio umano e territoriale del Parco Nazionale del Circeo attraverso progetti sperimentali d’arte e natura. La sperimentazione del Sentiero è stata inaugurata all’inizio del 2022 coinvolgendo disegnatori e curiosi dal Museo Cambellotti di Latina verso il promontorio di San Felice Circeo, la “dimora di Circe”, toccando le 25 tappe attraverso gli ambienti e le città del Parco.