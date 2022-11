Travolto dal treno a Latina Scalo, gravissimo un cittadino indiano

LATINA – Parlava al telefono mentre si trovava sulla piattaforma oltre la linea gialla e non si è accorto del treno che sopraggiungeva. E’ stato travolto così ieri sera alla stazione di Latina Scalo un cittadino indiano. Il convoglio, un Intercity Napoli – Roma, non ha potuto fare nulla per evitarlo. La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia.

Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasferito al Goretti in codice rosso per le gravi ferite riportate nell’impatto. Bloccato in stazione il treno con circa 50 passeggeri a bordo. Le indagini vengono svolte dalla Polfer.