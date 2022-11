Latina, dopo le risse zone della movida supersorvegliate. Tornano i carabinieri a piedi

LATINA – Il comando provinciale dei carabinieri di Latina ha disposto servizi rafforzati anche con pattuglie a piedi nelle zone della movida dopo i recenti episodi, a Latina e Formia di pericolose risse tra giovani. L’ultima esplosa all’esterno del Mc Donald di via Isonzo a Latina con quattro feriti, alcuni dei quali sono tornati a casa con i denti rotti o sono finiti in ospedale con il setto nasale fratturato. Tutto per futili motivi, violenza gratuita che va arginata.

L’obiettivo – spiegano in una nota – fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini e soprattutto per proteggere e tutelare i giovani dalle pretese illecite e illegittime di coloro che manifestano un’aggressività in una totale mancanza di rispetto per le regole ed una evidente spregiudicatezza.

I primi effetti del giro di vite si sono visti già ieri sera con numerose pattuglie in strada nei punti nevralgici del territorio, in auto e a piedi. Dal Comando provinciale anche l’appello alla collaborazione da parte dei cittadini: “Ricordiamo quanto sia fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza”.