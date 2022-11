Incidente mortale sulla 148 Pontina, 51enne falciato da un’auto nella notte

APRILIA – Un tragico incidente stradale si è verificato poco prima delle 22 sulla 148 Pontina dove ha perso la vita un uomo di 51 anni che si era fermato a bordo strada per controllare la sua auto in panne ed è stato falciato da un’auto che sopraggiungeva. Drammatiche le conseguenze dell’impatto: nulla hanno potuto i sanitari del 118 intervenuti. L’uomo è morto sul posto. La giovane alla guida dell’auto investitrice si è fermata a prestare soccorso e ancora sotto shock ha reso la sua prima testimonianza ai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia che hanno svolto i rilievi ricostruendo la dinamica dell’incidente. Il sinistro è avvenuto sulla corsia sud in direzione di Latina.