All’hotel Fogliano la prima edizione del “Wine tour 2023”

LATINA – Una giornata da trascorrere sul mare d’inverno, degustando i migliori vini e champagne abbinati ai piatti e alle eccellenze del territorio. Sono gli ingredienti che caratterizzano la prima edizione di “Fogliano Wine Tour 2023”, una suggestiva giornata da vivere dalla mattina fino al tramonto, in uno degli angoli più belli del litorale pontino. Accadrà domani, domenica all’Hotel Fogliano, sul lungomare di Latina.

L’appuntamento è a partire dalle ore 11,00 e fino alle 20,00 quando l’Hotel metterà a disposizione tutti i suoi spazi per le degustazioni: dalla “Terrazza Fogliano” al “Dehors Vistamare”, dal “Vistamare Ristorante” agli spazi roof di “Halto”, sarà possibile degustare prodotti di diverse cantine: Chardonnay e Champagne, Vermentino e Malvasia, accompagnati da gustose pietanze.

“Abbiamo pensato ad un evento che tramite alcune tra le più significative realtà del panorama enologico italiano, e non solo, e le materie prime di questo territorio che ci ospita desse la possibilità a molti di trascorrere una domenica diversa nella cornice di questo che potrei definire un vero e proprio resort”. Queste le parole con cui l’F&B manager Giammarco Laghi introduce alla prima edizione del Fogliano Wine Tour, che si pone come un viaggio enogastronomico dislocato lungo le tappe di questa struttura recettiva. Quattro aziende di vino, Omina Romana, Cantina Tramin, Tasca D’Almerita e Capichera per raccontare l’Italia, le migliori bollicine della Franciacorta con l’azienda Bellavista e le eleganti e preziose note dello Champagne Billecart Salmon saranno in degustazione negli ambienti del Fogliano.

Un evento unico per apprezzare il mare fuori stagione e godere dei colori e delle atmosfere del litorale in inverno.

Per informazioni e prenotazioni, direttamente in hotel a piazzale G. Loffredo, oppure Tel.: 0773.273418