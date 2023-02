Il Quartiere è il nostro giardino. Arte partecipativa in Q4: è il Carnevale dei Diritti

LATINA – Nel weekend del 4 e 5 febbraio prende il via Il Quartiere è il nostro Giardino, laboratorio di

arte partecipativa a cura Jamila Campagna, storica dell’arte e artista visiva, che si svilupperà nell’arco di tre settimane nel Parco Susetta Guerrini nel quartiere Q4 di Latina, all’interno del progetto “Carnival – Il Carnevale dei Diritti”, evento realizzato con il sostegno della Regione Lazio e organizzato da HUMANA associazione culturale che si occupa della promozione dei diritti umani attraverso l’arte e la cultura, con attività di interesse sociale e fini educativi, guidata dal presidente Nicola Pagano, attore e regista teatrale, e dall’associazione culturale Giuseppe Moretti che si occupa di attività teatrali nel contesto di

Roma e Latina.

In occasione dei primi due appuntamenti di sabato 4 e domenica 5 febbraio – intitolati “Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo… e dove siamo?” – il laboratorio si incentrerà sulla fotografia come strumento per realizzare una mappatura delle aree verdi, tra il quartiere Q4 e Q5, e per realizzare una serie di ritratti dei cittadini partecipanti, con l’intento di rinnovare il senso di appartenenza e di integrazione sociale, tra spazio urbano e natura, in un percorso dove l’ecosistema naturale sarà preso come modello virtuoso di convivenza e organizzazione per una comunità cittadina progressista, collaborativa e multietnica. Durante il percorso, inoltre, si andranno a scoprire e conoscere le specie degli alberi presenti nel Parco, soprattutto quelli di recente piantumazione avvenuta ad opera

dell’associazione Quartieri Connessi Q4 – Q5, splendido esempio di cittadinanza attiva.

La partecipazione al laboratorio è gratuita, basterà portare con sé uno smartphone: il progetto vuole anche mettere in luce il potenziale degli strumenti digitali che abbiamo sempre a portata di mano e che possono essere un prezioso strumento per documentare e raccontare la quotidianità cittadina .

I primi due incontri si terranno dalle 15:00 alle 18:00 e partiranno dalla struttura al coperto del Parco Oasi Verde Susetta Guerrini per svilupparsi in una passeggiata alla scoperta del parco con uno sguardo creativo.

Il Quartiere è il nostro giardino proseguirà poi nel weekend del 11-12 febbraio con l’incontro “Natura Urbana”, dove i partecipanti saranno accompagnati nella realizzazione di un video-racconto, il 17 febbraio con “Il Paesaggio immaginario”, laboratorio di collage per ripensare il quartiere-giardino.

Il percorso di arte partecipativa si concluderà il 18 febbraio con l’inaugurazione della mostra di tutti gli elaborati prodotti durante i vari appuntamenti (fotografia, video, collage), in occasione di Carnival – Il Carnevale dei Diritti: una giornata evento per celebrare l’importanza dei diritti umani con il reading teatrale “Malala Yousafzai” dedicato alla storia vera della più giovane vincitrice del Premio Nobel per la Pace, attivista nota per il suo impegno per l’affermazione del diritto all’istruzione, la cui lotta risuonerà con le voci narranti attoriali di Nicola Pagano (che ne cura anche la regia), Giada Colafrancesco e Marina Benetti, e il concerto della band afro-raggae-pop Latin Black, composta da Raydel F. Mazorra Tapia, Stefano Tamburro, Aliou Diop e Omar Collazo Justiz.

Calendario completo

Il Quartiere è il nostro giardino

Parco Oasi verde Susetta Guerrini – Q4 – Latina

4 e 5 febbraio 2023

Ore 15 – 18

Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo… e dove siamo?

Laboratorio di fotografia per una mappatura sperimentale del quartiere e per un nuovo

ritratto di comunità

11 e 12 febbraio 2023

ore 15 – 18

Natura Urbana

Laboratorio di video-racconto tra storie personali e ambiente naturale

17 febbraio 2023

Ore 15 – 18

Il Paesaggio immaginario

Laboratorio di collage per ripensare il quartiere-giardino

18 febbraio 2023

Evento espositivo finale con gli artwork (foto, video e collage) prodotti dai partecipanti

durante i vari appuntamenti del laboratorio