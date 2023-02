Domenica torna il Gianotrail, suggestiva gara giunta alla dodicesima edizione

GIANOLA – Hanno fatto registrare il sold out le iscrizioni alla dodicesima edizione del “Gianotrail”, l’affascinante gara podistica all’interno del Parco di Gianola e Monte di Scauri organizzata per domenica (19 febbraio) dall’Atletica Olimpic Marina. Per la corsa sulla distanza di dieci chilometri, ma anche per la camminata sportiva di sette chilometri, oltre 300 atleti hanno risposto alla chiamata del presidente Franco Morlando e del Comitato Territoriale Uisp di Latina. Come vuole la tradizione della gara, arriveranno atleti dal territorio pontino, dalla Ciociaria, da tutto il Lazio ma anche da Campania, Molise e Puglia. Lo start è fissato alle 10 dall’Ecopoint del Parco, mentre il ritiro pettorali e pacchi gara avverrà nel parcheggio allestito nelle vicinanze, presso l’ex discoteca Seven Up. Il percorso, a dir poco suggestivo, si svilupperà tra il bosco, l’area archeologica e la zona costiera, per arrivare al Porticciolo e dirigersi nuovamente verso il bosco. Al secondo e al sesto chilometro ci sarà una parte sterrata particolarmente impegnativa, soprattutto se dovessero verificarsi precipitazioni che aumenterebbero il rischio di scivoloni sul fango. Dopo la parte costiera, inoltre, ci sarà un tratto in salita che introdurrà verso l’allungo finale. Ai nastri di partenza si prevedono grandi nomi del podismo regionale e non solo, anche in ambito femminile. Lo scorso anno si impose Francesco Mallozzi, con un tempo di 42’14’’ davanti ad Ibrahin Fane, vincitore dell’edizione precedente e suo compagno di squadra alla Polisportiva Antonio Fava. Tra le donne trionfò invece l’ecuadoregna Nelly Caisaletin Cusangua in 59’36’’. Tutti ambiranno ai premi previsti per i primi tre e le prime tre della classifica generale, ma anche per le prime 30 donne al traguardo e per i primi tre di ogni categoria maschile. L’Atletica Olimpic Marina consegnerà inoltre dei riconoscimenti alle prime tre società e un ulteriore premio vedrà protagonista la Fondazione “Angelo Vassallo”, da sempre vicina all’organizzazione con le sue iniziative a favore dell’ambiente e del sociale. Tra i

partecipanti ci sarà anche Antonio D’Ambrosio, ideatore della splendida medaglia riservata ai protagonisti della dodicesima edizione. Il ritrovo è fissato dunque per domenica alle 8 all’Ecopoint del Parco di Gianola, mentre lo start scatterà alle 10 e la partenza della passeggiata un’ora dopo. Ulteriori informazioni sul sito uisplatina.it