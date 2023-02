Elezioni Lazio, gli eletti. In Consiglio Regionale sei rappresentanti pontini

LATINA – Sono Enrico Tiero, Elena Palazzo e Vittorio Sambucci di Fratelli d’Italia, Cosmo Mitrano per Forza Italia, Angelo Tripodi per la Lega e Salvatore La Penna del Pd i consiglieri pontini eletti alle elezioni regionali del Lazio. Gli ultimi due sono anche consiglieri regionali uscenti, entrambi al secondo mandato.

Il più votato della pattuglia pontina è Enrico Tiero, da sempre abituato ad essere recordman, ha ottenuto 15.630 preferenze, staccando la seconda arrivata di Fratelli d’Italia di oltre 6000 preferenze. Elena Palazzo, vicesindaca di Itri è infatti eletta con 9.089 voti validi, seguita da Vittorio Sambucci di Cisterna che ne ha raccolti 7.906 .

Forza Italia elegge l’ex sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano con 12.087 preferenze, doppia quasi la seconda più votata (e non eletta) Stefania Stravato di Fondi arrivata davanti all’ex sindaco di San Felice Circeo, Giuseppe Schiboni, secondo dei non eletti, con uno scarto di circa 150 voti.

Il centrodestra chiude con la riconferma nelle file della Lega dell’esponente di Latina Angelo Orlando Tripodi, capogruppo nell’ultima consiliatura: per lui 8119 voti, oltre duemila in più del primo dei non eletti della lista, Massimiliano Carnevale.

Unico esponente del centrosinistra è Salvatore La Penna (Sezze) del Partito Democratico con 7118 preferenze, davanti a Enrica Onorati, assessora uscente che ne ha raccolti 5479.

Nessun eletto nel Movimento Cinquestelle dove la più votata è stata l’ex sindaca di Formia Paola Villa con 2066 preferenze.

Nella lista civica di D’Amato buon risultato, anche se non sufficiente, per la capolista Valeria Campagna (Lbc) che ha ottenuto 2343 voti personali.