La Benacquista Latina non può niente contro Cantù

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket in formazione ridotta, viste le assenze di Lewis e Parrillo, affronta a domicilio la blasonata e fortissima Acqua San Bernardo Cantù alla quale, però, riesce a tenere testa soltanto per il primo quarto di gioco. Le percentuali al tiro imponenti sciorinate dai lombardi, unite alla indiscussa qualità del roster canturino, hanno reso la sfida oltremodo difficile per Latina, nonostante il grande impegno dimostrato dai nerazzurri per tutta la durata del match. La partita finisce 90-62.

«La sosta delle nazionali ci è costata tanto – commenta coach Gramenzi – Abbiamo giocato contro una squadra fortissima. Abbiamo commesso qualche errore di troppo nel secondo quarto e in quel momento si è aperto il divario. Avevamo di fronte una grande squadra, adesso inizieremo a pensare alle prossime partite. Ci aspettano degli scontri importanti che dovremo affrontare con diverse assenze».

Il prossimo appuntamento è per sabato 4 marzo alle ore 20:30 al PalaRadi, dove i nerazzurri affronteranno Ferraroni Juvi Cremona in occasione della ventiquattresima giornata del Campionato