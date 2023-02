Latina Calcio alla ricerca di punti contro il Messina

LATINA – Domani alle 14.30 al Francioni il Latina affronterà un Messina alla disperata ricerca di punti per evitare i playout. I siciliani si sono rinforzati a gennaio ingaggiando elementi del calibro di Ragusa e Kragl e approderanno in terra pontina con l’obbiettivo di raccogliere l’intera posta in palio. I nerazzurri, dal canto loro, cercheranno di riscattare la sconfitta subita domenica a Picerno ma anche il pesante ko rimediato all’andata in casa dei peloritani. Mister Di Donato ritroverà capitan Esposito al centro delle retrovie e quasi sicuramente confermerà la coppia d’attacco Ganz-Fabrizi. In porta giocherà ancora Alessandro Tonti, rivelatosi un vero leader della squadra.

Domenico Ippoliti ha raccolto alcune impressioni dell’estremo difensore