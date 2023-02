Mobilità sostenibile, a Sabaudia arrivano le colonnine per la ricarica veicoli elettrici

SABAUDIA – Mobilità sostenibile, anche Sabaudia avrà le colonnine ricarica veicoli, dislocate in vari punti della Città e nei borghi. Avviata dall’Amministrazione comunale, infatti, la procedura per l’installazione di dieci punti di ricarica.

È dei giorni scorsi l’intesa raggiunta con il gestore Enel X Mobility S.r.l. che porterà, entro breve, alla realizzazione della rete di distribuzione a supporto della mobilità elettrica.

“Favorire la mobilità elettrica – ha commentato il sindaco Mosca – è una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti del nostro territorio che, purtroppo, risente ancora della carenza di infrastrutture evolute ed eco-compatibili. Il progetto è inserito nel nostro programma di mandato e ora lo stiamo attuando”.

Il progetto prevede l’installazione di dieci colonnine di ricarica, ciascuna capace di asservire contemporaneamente due utenti. Oltre alle colonnine è previsto anche un punto di ricarica Super-Fast, in grado di assicurare il rifornimento totale in massimo quindici minuti.

Le colonnine saranno installate a Sabaudia in Piazza Regina Margherita, di fronte la Chiesa della S.S. Annunziata, in Piazza Oberdan, Corso Vittorio Emanuele II, Via Torino, Via Genova, nei pressi dello Stadio Comunale, Via Duca del Mare, Via Caporale Tortini, di fronte la Caserma dell’Artiglieria.

Altre tre colonnine saranno allocate, rispettivamente, a Borgo Vodice, San Donato e Mezzomonte.

L’operazione non comporterà alcun onere per l’Ente Comunale.

Nei prossimi giorni sarà formalizzato tra Comune e Enel-X il Protocollo d’Intesa per la realizzazione della rete di ricarica.