Politica, Tiero: “Favorire i prodotti locali del territorio”

“Favorire i prodotti locali. Il mio impegno in Regione Lazio è volto a dare lustro e nuove opportunità alle produzioni pontine.

Il Parlamento, grazie anche al supporto e alla spinta di Cethegus scpa, ha dato vita ad una legge in grado di migliorare l’appeal del nostro territorio. Con la legge approvata pochi mesi fa si è definito il perimetro di “chilometro zero”. Una definizione che intende favorire il consumo di alimenti prodotti nel raggio di 70 chilometri. Favorire il chilometro zero vorrebbe dire quindi mettere in circolo un fenomeno virtuoso che consentirebbe di alleggerire i costi in un momento di crisi.

Inoltre, sempre con la legge sui prodotti agroalimentari, approvata nel maggio 2022, è stata data una delimitazione al concetto di filiera corta, per incentivare la presenza di un solo intermediario nel rapporto tra produttore e consumatore. Grazie all’intervento del legislatore la ristorazione e gli altri canali turistico ricettivi potranno fare leva sul marketing territoriale e sulla promozione attraverso i prodotti agricoli e alimentari. Finalmente i produttori potranno proporre i loro prodotti liberamente, senza nessuna altra licenza e senza essere più costretti a lasciare il vero profitto nelle tasche di intermediari che, senza rischio d’impresa e spesso senza scrupoli, hanno tolto ricchezza ai nostri territori. Bisogna regolamentare la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti dalla filiera corta e a chilometro zero, disciplinando l’incontro diretto tra produttori e soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Si riconosce agli stessi imprenditori agricoli la possibilità di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta dei propri prodotti. Questa legge prevede che la Regione, insieme agli enti locali più piccoli, previa intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione, possa favorire la destinazione di particolari aree all’interno dei supermercati, verso la vendita di tali prodotti. E’ mia intenzione, una volta eletto in Consiglio, stimolare l’amministrazione regionale a procedere con la valorizzazione e l’attuazione di questa legge, che può avere importanti riflessi soprattutto sul piano locale”

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI