Valeria Campagna (Lista civica D’Amato) lancia l’assessorato al Mare

LATINA -Il mare è oro blu di cui il Lazio abbonda. Solo per la provincia di Latina pensiamo al litorale che dal capoluogo si estende fino a Formia e Gaeta passando per Sabaudia e Terracina. Oppure pensiamo a quelle isole che l’Italia intera ci invidia come Ponza, Palmarola o Ventotene. Ecco perché ritengo straordinariamente azzeccata la proposta di istituire un assessorato all’economia del mare”. A dirlo è Valeria Campagna capolista, nella Provincia di Latina, della lista civica D’Amato Presidente.

“La valorizzazione marittima avverrebbe da più punti di vista – aggiunge Campagna – poiché l’assessorato all’economia del mare metterà insieme diverse deleghe oggi divise tra altri assessorati. Dalla blue economy alla valorizzazione del sistema costiero sotto l’aspetto ambientale, infrastrutturale, trasportistico ed urbanistico. L’assessorato all’economia del mare sarà inoltre competente dei rapporti con il livello statale ed europeo motivo per cui andrà a rafforzare la coesione con i ministeri competenti. Penso, ad esempio, al Ministero dell’Ambiente e alle disposizioni che dà in tema di interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici nelle isole. Le isole della provincia di Latina, in questo senso, potrebbero davvero diventare territori nei quali realizzare processi di graduale sviluppo della produzione di energia rinnovabile e dove avviare una transizione verso un’energia pulita”.

Ma mare vuol dire anche economia e turismo. Ecco perché Valeria Campagna aggiunge: “Il Lazio ha già inserito l’economia del Mare nella Strategia di Specializzazione Intelligente per il 2021-2027 ed è una scelta che permetterà alle imprese del settore di partecipare a bandi a sostegno delle attività produttive. L’assessorato, poi, potrà sviluppare il modello DMO mettendo in connessione i vari operatori del comparto turistico per creare un modello integrato capace di valorizzare il nostro meraviglioso territorio marittimo. Aumentando la capacità di attrazione dei turisti e, al contempo, migliorando la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine residenti attraverso la fornitura di nuovi servizi. In conclusione: “Alessio D’Amato è l’unico candidato alla presidenza del Lazio che propone un assessorato ad hoc. Votare per lui vuol dire votare per la valorizzazione del nostro mare”.