21 marzo, anche Latina in marcia per ricordare le vittime di mafia

LATINA – Torna a Latina, il 21 marzo, la ‘ . “Anche quest’anno il primo giorno di Primavera saremo in piazza insieme a scuole, lavoratori e lavoratrici, cittadinanza tutta, per ricordare l’importanza di lottare per una società più giusta e senza oppressioni”, ricordano da Primavera della legalità che organizza la manifestazione invitando ragazzi e adulti ad unirsi numerosi.

Il corteo degli attivisti e degli studenti si muoverà da piazza del Popolo, con partenza alle 9 del mattino, per raggiungere Parco Falcone e Borsellino, il parco nel cuore di Latina intitolato ai due giudici uccisi dalla mafia.

Nella stessa giornata è prevista una conferenza- dibattito, insieme a esperti e associazioni, per parlare di beni comuni e rigenerazione urbana, accostando così il tema dei beni confiscati e dell’importanza del loro reinserimento nel circolo virtuoso della società e di contrasto alla criminalità organizzata. L’appuntamento è in Via Custoza 2, al Geena, alle 18.