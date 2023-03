Can Yaman a Latina per raccogliere fondi per l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile di Roma

LATINA – ”Abbattere il muro del silenzio e della solitudine dietro il quale si sono nascosti i ragazzi per fuggire al loro disagio, soprattutto post pandemia”. Lo dice l’attore e modello turco, Can Yaman presentando un progetto dedicato agli adolescenti con la sua Associazione “Can Yaman for Children” che sta girando l’Italia e che approderà anche a Latina sabato 18 marzo.

Can, personaggio ormai di fama mondiale, il ragazzo con il papillon di una nota pubblicità, ha deciso infatti di utilizzare la sua immagine per veicolare ai giovani e ai loro genitori un messaggio prezioso e quanto mai attuale. “Essere adolescenti nel 2023 e riscoprire la socialità dopo un lungo periodo di chiusura forzata non è facile. L’assenza di confronto e di integrazione, uniti al conseguente sviluppo di una dipendenza tecnologica, hanno generato dinamiche di alienazione e isolamento del tutto nocive le cui prime vittime sono state proprio i giovani – spiegano dall’associazione – Riflettere su questi temi ed affrontare questa possibile deriva del mondo giovanile, insomma “ROMPERE IL MURO” è una sfida che riguarda tutti”.

Il valore sociale e scientifico dell’iniziativa ha consentito all’Associazione di sviluppare una partnership qualificata con l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile di Roma, centro di eccellenza internazionale, fondato dal Professor Bollea negli anni ’70. Una struttura ospedaliera che ha bisogno di un aiuto concreto che la renda più ospitale e adeguata ad accogliere e aiutare i ragazzi nel loro processo di crescita e superamento delle difficoltà. Per questo l’Associazione ha deciso di devolvere all’Istituto di Neuropsichiatria Infantile i fondi raccolti durante il tour dell’artista.

Nato a Istanbul, attore e protagonista di serie tv di successo, Can Yaman ha lanciato questa raccolta fondi per aiutare gli adolescenti in difficoltà che si aggiunge a quella iniziata alcune settimane fa per i terremotati in Turchia.

‘Break the Wall Tour’ è il progetto nato il 9 marzo in seguito ad una visita dell’attore al Policlinico Umberto I di Roma. Prima tappa a Pogliano Milanese ora approda a Latina, unica tappa nel Lazio, sabato prossimo, 18 marzo quando Can Yaman sarà ospite della discoteca 24 Mila Baci in via dei Cappuccini 16.

Il suo arrivo è previsto intorno a mezzanotte, Can sarà accolto dallo staff del 24 e dal suo patron, Rino Polverino. L’attore incontrerà̀ i giovani adolescenti per comunicare il suo messaggio e raccogliere fondi per la sua campagna. Il costo dell’ingresso di 20 euro per contribuire alla causa.