Formia potenzia il servizio di trasporto per i fragili

FORMIA- La Sala Sicurezza del Comune di Formia ha ospitato la presentazione di “Progetti del Cuore” alla presenza del vice sindaco Giovanni Valerio, dell’assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino, degli imprenditori e della presidente Annalisa Minetti che ha illustrato i contenuti dell’iniziativa. Il progetto punta sul potenziamento del servizio di trasporto, da poter mettere a disposizione in forma gratuita, a persone con disabilità, anziani e famiglie in difficoltà del territorio, attraverso l’utilizzo di un Fiat Doblò, completamente attrezzato per trasferimenti che aiutino lo svolgimento di piccole e grandi necessità. Durante la giornata è avvenuta in Piazza Municipio anche la cerimonia di consegna dell’automezzo.

“Un altro traguardo raggiunto – affermano il vice sindaco Giovanni Valerio e l’assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino – Grazie alla partecipazione delle imprese locali e di tutti i sostenitori si è potuto portare a compimento questa importante missione per la collettività. Un sentito ringraziamento, inoltre, è rivolto alla testimonial Annalisa Minetti che con il suo esempio, le sue parole e la sua presenza ci onora e ci dà la spinta e l’entusiasmo per continuare il nostro lavoro e aiutare così i cittadini più fragili”.

“Grazie a questa iniziativa – concludono – il nostro territorio potrà beneficiare di un servizio in grado di apportare un prezioso contributo nella erogazione di servizi di mobilità gratuita a chi ne ha fortemente bisogno”.

Il Comune annuncia che seguiranno presto nformazioni di dettaglio sul progetto.