Ponte Moscarello, al via i lavori per la messa in sicurezza

LATINA – Iniziati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del ponte di via Moscarello, al confine tra Latina e Cisterna. L’opera, frutto di un protocollo tra i due comuni, è finanziata con fondi del Ministero dell’Interno per un importo di oltre 181mila euro. Ad opera conclusa, inoltre, l’ente del capoluogo destinerà 25mila euro alle attività manutentive. L’intervento si era reso necessario nell’agosto del 2021, in seguito a un’ispezione del Comando dei Vigili del Fuoco che ne ha disposto l’interdizione al traffico.

Il Comune di Cisterna ha provveduto a dare la massima priorità all’opera inserendola nella programmazione triennale e nel DUP, avanzando la richiesta di contributo al Ministero dell’Interno, nell’ambito dei finanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Il contributo di euro € 181.179,50, è stato concesso a favore del Comune di Cisterna di Latina, con Decreto del Ministero dell’interno del 25.08.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.211 del 03.09.2021, in seguito confluito nel P.N.R.R. (Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2).

Successivamente è stato formalizzato specifico protocollo di intesa tra il Comune di Cisterna di Latina ed il Comune di Latina, dove quest’ultimo si è impegnato ad una compartecipazione delle spese per un importo pari ad € 25.000,00 ed ad opera conclusa, in quota parte, alle attività manutentive.

La progettazione esecutiva è stata affidata all’ing. Angelo Noce mentre la responsabilità della sicurezza spetta al Geom. Cristian Muraro, responsabile unico del procedimento è l’arch. Paolo Valeri, responsabile del Servizio Progettazioni e Lavori Pubblici del Comune di Cisterna.

Il costo totale dell’intervento è di 206.179,50 euro finanziato per € 181.179,50 con il contributo in favore del Comune di Cisterna, e per € 25.000,00 erogati dal Comune di Latina.

A seguito di procedura Me.Pa. i lavori sono stati aggiudicati alla società Molinaro Rocco Costruzioni Srl di Lenola. Dopo la sottoscrizione del contratto e la consegna dei lavori, finalmente ieri sono iniziati i lavori da completarsi entro il 1° luglio 2023.

Si tratta di un intervento di manutenzione e consolidamento con l’eliminazione dei problemi di corrosione delle armature e di rinforzo dei muri di raccordo affinché il ponte possa ritornare alla sua regolare funzionalità e sicurezza

«Oltre due anni di chiusura del ponte con conseguenti rilevanti disservizi e criticità per il traffico veicolare, non solo agli abitanti locali ma a tutto il circondario essendosi verificato in concomitanza con la chiusura di un altro ponte di una strada provinciale vicina – affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli -. Già in campagna elettorale incontrammo i residenti e prendemmo l’impegno di attivarci immediatamente e così, attraverso un accordo di programma con il Comune di Latina, grazie alla progettazione dei nostri uffici tecnici, siamo riusciti a ottenere il finanziamento e ad accelerare l’iter di affidamento dei lavori. Salvo imprevisti, entro l’estate il ponte tornerà ad essere transitabile e finalmente sicuro».