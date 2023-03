Sabato e domenica tornano le Giornate Fai di primavera

LATINA – Sabato e domenica si rinnova l’appuntamento con le “Giornate FAI di Primavera”, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico nazionale. Il Fondo per l’Ambiente Italiano proporrà visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città. La delegazione Fai di Latina, in collaborazione con la Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio di Frosinone e Latina, ha organizzato l’apertura al pubblico di due luoghi eccezionali nel Parco Nazionale del Circeo: i resti della Villa di Domiziano e il complesso detto delle Termette di Torre Paola. Guideranno i visitatori gli apprendisti ciceroni di sette istituti superiori della provincia.

ASCOLTA la dottoressa Gilda Iadicicco, capo della delegazione Fai di Latina, al microfono di Domenico Ippoliti