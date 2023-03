Al Geena di Latina la voce di Val Coutinho

LATINA – Torna a Latina, al Geena, Val Coutinho, la grande cantante brasiliana protagonista, tre anni fa, nella prima edizione del Ninfa Jazz. “Il concerto in programma domenica 26 marzo (alle 18) sarà uno splendido viaggio attraverso i più importanti autori che hanno reso grande la musica brasiliana da Jobim a Vinicius De Moraes”, spiegano gli organizzatori della 52nd Jazz. Ad accompagnare la voce di Val Coutinho ci saranno Enrico Bracco alla chitarra, Erasmo Bencivenga al piano, Nicola Borrelli al contrabbasso e Giorgio Raponi alla batteria.

“Siamo orgogliosi di riavere sul palco con noi Val Coutinho che oltre ad essere una grande cantante è anche una cara amica per tutti noi – affermano dalla resident band formata da Erasmo Bencivenga, Nicola Borrelli e Giorgio Raponi della 52nd Jazz.

La stagione invernale della 52nd Jazz non è finita, terminerà ad aprile, e sono ancora tanti gli appuntamenti in programma al Geena di Latina prima della stagione estiva che, anche quest’anno, si svolgerà all’interno del Giardino di Ninfa.

CHI E’ – Val Coutinho nasce, nel 1976, nella città di Nova Iguaçu, 40 Km da Rio de Janeiro. Inizia fin da piccola a cantare in chiesa con la sua famiglia; a diciassette partecipa alle manifestazioni musicali nella sua città. A vent’anni entra nella Scuola di Musica Villa- Lobos di Rio de Janeiro, dove prende lezioni di canto e percussioni dedicandosi agli studi sulla musica popolare brasiliana. Lì vince anche un festival come miglior cantante con un pezzo inedito. Val capisce che è la strada che deve seguire E Nel 2008 si trasferisce in Italia più precisamente a Imperia, in Liguria, dove inizia una nuova tappa nella sua vita. Inizia a collaborare con il “Conjunto Choro Carioca”, guidato dal chitarrista Filippo Tarditi e collaborao con numerosi musicisti tra i quali Alessio Menconi, Dado Moroni, Rosario Bonaccorso e Roberto Taufic, solo per citarne alcuni.

Info e prenotazioni su whatsApp al numero 350 1843609 oppure si può visitare il sito www.52jazz.com o le pagine social della 52nd Jazz.