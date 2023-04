A Latina Scalo torna la Festa Patronale del 1 maggio

LATINA – Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia torna a Latina Scalo la “Festa Patronale di San Giuseppe Lavoratore”. Il comitato parrocchiale ha organizzato tre giorni di attività e intrattenimenti sul piazzale della Chiesa, potendo contare sulla collaborazione di vari sponsor e di importanti associazioni locali. Ci saranno esposizioni di animali, esibizioni di palestre e scuole di danza, sport e buoni sapori, assicurati dal fornitissimo stand gastronomico. Ci sarà anche la massima attenzione per il sociale, con la presenza dei “ragazzi speciali” dell’associazione Mirability mobilitati nei panni di navigati camerieri. Ogni serata sarà dedicata alla musica, con la partecipazione di note tribute band e con lo spettacolo del comico Uccio De Santis. Il ricavato della festa sarà impiegato per la ristrutturazione dell’oratorio, a detta del parroco Don Nello un riferimento irrinunciabile per favorire l’aggregazione e la crescita dei ragazzi del posto.

Il Programma

Si inizia venerdì 28 aprile alle 16.30 con il programma religioso, a cura del parroco Don Nello Zimbardi: dopo la Santa Messa, con l’Unzione degli Infermi, ci sarà una merenda in Oratorio insieme agli anziani e ai malati. La parte dedicata all’intrattenimento inizierà alle 19 di sabato 29 aprile, con l’esibizione della “Ten Drums Performance”, scuola di batteria di Armando Croce. Alla stessa ora sarà aperto un fornitissimo stand gastronomico, proposto tutte le sere dai volontari del comitato. Proprio sabato sera, tra l’altro, serviranno ai tavoli dei “camerieri speciali”, i ragazzi della Cooperativa “Mirability”. Alle 20 sarà il momento del dj producer Leo Bovolenta e subito dopo prenderà il via la serata musicale con l’attesissimo Sandro Micheli e le riprese di Tv SL48, insieme alle note e alla simpatia del “Villani Sound Dance”.

La domenica mattina, oltre alle messe programmate alle 8, alle 10 e alle 11,30, si svolgeranno delle attività di animazione per bambini e famiglie con momenti di sport curati dal Latina Scalo Volley e dal Sermoneta Volley e con la presenza degli animali messi a disposizione dall’associazione “Qua la Zampa”. Si ripartirà alle 16 con uno spazio dedicato agli artigiani del luogo e alle 16.30 con la danza cubana. Dalle 17,30 alle 19, inoltre, ci sarà una spettacolare esibizione di Falchi con gli addestratori dell’Hawk Service. Subito dopo sarà il momento della “Magia Dance”, che introdurrà la serata musicale arricchita dal concerto di “Zucchero&Derivati”, tribute band di Zucchero, e successivamente dal Dj Set di Luigi Rieti con violino elettronico.

Il gran finale del 1 Maggio inizierà alle 10 con la Santa Messa e la benedizione dei partecipanti e proseguirà alle 11 con la biciclettata “Bimbi in bici” e alle 12 con un’esposizione di moto. Alle 15, presso il giardino circoscrizionale, si terrà un’esibizione della palestra “The Champions”, alla quale seguiranno nel piazzale le esposizioni artigianali e le iniziative di “Qua la Zampa”. Durante la giornata sarà riservata una vetrina anche ad altre due importanti palestre, “Me Lab” alle 16 e “Body Planet” alle 19.15. Alle 17, inoltre, si esibirà la Scuola di Movimento e Danza “Raffaella Di Vincenzo”. Un’ora dopo spazio alla parte religiosa, con la Messa solenne presieduta da Monsignor Francesco Lambiasi alla quale seguirà la processione per le vie di Latina Scalo accompagnata dalla Banda Rossini. Il clou arriverà la sera con lo spettacolo del comico Uccio De Santis alle 21 e con il concerto della tribute band di Vasco Rossi “Rock Sotto Assedio”. Alle 23.30, infine, avverrà l’estrazione dei premi della lotteria.