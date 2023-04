Vini D’Abbazia, a Fossanova arrivano anche i francesi

FOSSANOVA – E’ stata presentata nel Borgo di Fossanova, a Priverno, la seconda edizione di Vini d’Abbazia che si svolgerà nel Chiostro dell’Abbazia dal 2 al 4 giugno 2023. “Una grande opportunità che ci rende orgogliosi di mostrare le nostre bellezze. Siamo grati a questa iniziativa e spero che la seconda edizione superi in suggestione la prima”, ha detto la sindaca Anna Maria Bilancia.

“E’ una testimonianza importante del valore culturale del lavoro, possiamo dire millenario, svolto dalle Abbazie, dai Conventi, dai Monasteri per la salvaguardia del vino nel nostro Paese, e possiamo dirlo, in tutta Europa” – ha sottolineato Rocco Tolfa, giornalista del Tg2, uno degli ideatori della manifestazione, che ha condotto la presentazione – “Questo lavoro fatto nel Continente Europeo, e più precisamente in Francia, sarà raccontato dall’Associazione “Les vins d’Abbayes” che quest’anno per la prima volta sarà presente all’evento con 18 Abbazie dislocate nelle migliori zone vitivinicole della Francia”.

La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Passione di Vino, dal Comune di Priverno, da Taste Roots Soc. Coop. e dalla Strada del Vino di Latina, con la collaborazione di Slow Food e il patrocinio di Regione Lazio, ARSIAL, Camera di Commercio di Frosinone Latina, Informare, Confagricoltura. All’evento saranno presenti venti Abbazie italiane oltre alle otto Cantine della Strada del Vino di Latina; inoltre ci saranno La Strada del Vino del Cesanese del Piglio, il Consorzio del Cabernet di Atina e il Consorzio del Cesanese Docg.

Sostegno è arrivato dal presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora: “E’ con grande piacere che sosteniamo e condividiamo questa importante iniziativa, Vini d’Abbazia, che mette in primo piano l’antica e raffinatissima cultura del vino. Consapevoli del valore inestimabile del settore vitivinicolo dal punto di vista storico, turistico, economico, come Camera di Commercio e Azienda Speciale Informare, abbiamo attivato, nelle provincie di Latina e Frosinone, il progetto biennale ‘Le strade del vino’ affinché tutti possano conoscere le nostre specialità”.

Il ruolo di Vini d’Abbazia come vetrina del territorio è stato ribadito dal Presidente della Strada del Vino di Latina, Marco Carpineti che ha puntualizzato “come l’eccellenza non è solo quella del vino ma anche della nostra storia, del nostro territorio, dall’agroalimentare al tipo di accoglienza. Questa manifestazione e le attenzioni che richiama ci insegnano ad avere più fiducia nella promozione e nello sviluppo della nostra terra. Ci spingono a metterci tutti insieme per fare cultura e promuovere il territorio nella sua interezza”.

Nella conferenza è stata sottolineata anche la presenza di Slow Food: ci sarà la possibilità, nei tre giorni dell’evento, di degustare i prodotti del territorio che sono presidi Slow Food; inoltre per Slow Food Travel la guida turistica Roberto Perticaroli organizzerà degli specifici percorsi turistici per il pubblico di Vini d’Abbazia.

La conferenza di presentazione si è conclusa con una degustazione di una selezione di Vini d’Abbazia accompagnata da alcuni prodotti del territorio preparati da Donatella Cavaterra, la chef del ristorante “Il Forno del Procoio” nel Borgo di Fossanova, Priverno.