Abusi su minori, arrestato educatore di una parrocchia di Terracina

TERRACINA – E’ accusato di violenza sessuale su alcuni ragazzi che frequentavano la sua stessa parrocchia. E’ stato arrestato dalla polizia un uomo di 36 anni, educatore presso il centro religioso. Gli agenti del commissariato di Terracina hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Latina Giorgia Castriota su richiesta del sostituto procuratore Valerio De Luca dopo le indagini nate da una denuncia.

E’ stata una ragazzina minore di 14 anni a raccontare per prima gli abusi subiti da parte di un giovane educatore molto più grande di lei durante il discepolato (il periodo di catechesi che si effettua per un anno tra la Comunione e la Cresima). I fatti si erano svolti nella parrocchia e nell’associazione che entrambi frequentavano, lui come educatore, lei come allieva al catechismo. E’ indagando che che è emerso poi anche un secondo caso che ha riguardato un’altra minorenne.