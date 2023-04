Arresto Gip Castriota, il Procuratore de Falco: “Responsabilità da accertare sulle diverse condotte poste in essere in Procura”

LATINA – Il Procuratore della Repubblica di Latina Giuseppe de Falco interviene con una nota ufficiale in merito alle vicende emerse dalle intercettazioni telefoniche, sui rapporti tra la Gip Giorgia Castriota, arrestata per corruzione in atti giudiziari, e alcuni sostituti dell’Ufficio. Con parole formali e misurate, ma che tradiscono tutto il suo forte disappunto, il numero uno di Via Ezio spiega di aver fornito il supporto necessario alla Corte competente che potrà ora valutare le condotte personali sotto il profilo disciplinare. Dalle carte emerge infatti che in alcuni casi ci sono state frizioni e contrasti a causa della spregiudicatezza della giudice che disponeva anche provvedimenti non richiesti da chi coordinava le inchieste. Dall’altra, episodi di avallo da parte di Via Ezio, relativamente a vicende ancora tutte da chiarire consentendo di fatto alla giudice un’invasione di campo e il concretizzarsi di fatti oggi oggetto d’inchiesta.

Il Procuratore, rilevata la gravità dei fatti e lo sconcerto suscitato dalle intercettazioni contenute nell’ordinanza e rese note dalla stampa – si legge nella nota – “ritiene di dove sottolineare, a tutela dell’immagine e della funzione dell’ufficio, l’esigenza di operare un vaglio specifico di quanto emerge dall’ordinanza a proposito delle diverse condotte poste in essere nell’ambito della Procura”. E poi conclude: “Assicura, pur nella doverosa riservatezza del tema, di avere tempestivamente posto in essere quanto compete al capo dell’ufficio, anche al fine di consentire agli organi competenti la pertinente valutazione in ordine alle responsabilità da accertare a vario titolo”.