Camminare verso la Musica, la rassegna parte da Sonnino verso il rifugio La Cona

LATINA – Ritorna la Rassegna Camminare Verso La Musica, nata nel 2022 con l’obiettivo di promuovere la cultura ed un turismo sostenibile attraverso l’unione dello sport e dell’arte, in questo caso la musica, alla natura. Quest’anno in calendario cinque eventi, programmati tra aprile e maggio ed ognuno prevede una camminata per raggiungere il sito naturalistico prescelto per il concerto del quartetto di saxofoni South Zone Saxophone Quartet composto dai musicisti Luciano Bonanni sax soprano, Danilo Florimondo Lidano sax alto, Armando Mancini sax tenore e Laura Venditti sax baritono. I concerti si svolgono senza ausilio di energia elettrica, completamente in acustico ed è per questo che si svolgono al mattino oppure al tramonto.

Il primo evento è organizzato per Sabato 15 aprile a Sonnino (LT), appuntamento ore 9.00 al Largo degli Austriaci per iniziare la Camminata verso il Rifugio La Cona dove alle 11.00 circa, si terrà il

concerto. Alla fine di quest’ultimo ci sarà il rientro al punto di partenza, per le ore 13.00 ca. Come ogni camminata in montagna si consiglia: abbigliamento comodo ed a strati, scarpe e bastoncini da trekking, cappello, acqua e snack a piacere. I successivi eventi di Camminare Verso La Musica sono programmati per domenica 23 aprile, Pozzo delle Cutine, Monte S. Biagio; Sabato 6 Maggio, Monte Cavallo Bianco, Terracina; Domenica 14 Maggio, Orto Botanico/Santa Maria Romana, Fondi; Domenica 28 Maggio, Sentiero Tenuta Sugarelle, Fondi.

L’intera Rassegna è organizzata dall’Associazione Ginepro Art con sede a Fondi (LT) in collaborazione con altre associazioni già operanti sul territorio quali: Polisportiva Olimpia Lazio,

Fare Verde Fondi e Terracina, Fotografichementi, Associazione Brigante Antonio Gasbarrone, Svalvolati Into The Wild e Pro Loco Sonnino. La Rassegna è inoltre Patrocinata dall’Ente Parco

Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Ente Parco Regionale Monti Aurunci, Comune di Sonnino, Comune di Fondi e Comune di Monte S. Biagio. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione.