Famiglie a teatro, al D’Annunzio di Latina arriva La spada nella roccia

LATINA – Ultimo spettacolo per la rassegna Appuntamento per famiglie nell’ambito della stagione del Teatro Comunale D’Annunzio, organizzata dal Comune di Latina e ATCL circuito multidisciplinare del Lazio, in collaborazione con Associazione Teatro Ragazzi di Latina, con “La spada nella roccia” di Fantateatro in scena sabato 29 aprile ore 18.

La spada nella roccia è un family show dinamico, comico ed emozionante allo stesso tempo, dal ritmo travolgente, con la regia di Sandra Bertuzzi. Un’ora e mezza di coinvolgimento con i personaggi più noti delle storie del ciclo bretone, come Mago Merlino, Fata Morgana e Artù.

Il racconto della leggenda si mescola con il rock delle musiche scritte di Piero Monterisi ed Emanuele Brignola. Lo spettacolo si arricchisce di pupazzi e di videoproiezioni create da Federico Zuntini.