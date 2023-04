Festa della Polizia, il bilancio del questore di Latina Raffaele Gargiulo

LATINA – Si è aperta alle 11 al teatro Ponchielli di Latina alla presenza delle autorità cittadine e provinciali, del Prefetto di Latina Maurizio Falco, la Festa della Polizia che festeggia i 171 anni dalla fondazione. Una cerimonia che si tiene in contemporanea con quella nazionale, a livello locale anche a Latina, e che è da sempre occasione per rendere noto il riepilogo dell’attività svolta sul territorio dalle donne e dagli uomini della Questura e per la consegna dei riconoscimenti al personale. Le celebrazioni sono state precedute da un momento solenne, alle 9.30 presso la Questura di Latina, con la deposizione di una corona di alloro dinanzi alla stele celebrativa dei caduti della Polizia di Stato, alla presenza del Prefetto, del Questore e dei Dirigenti gli Uffici. Don Francesco Pampinella, Parroco della Cattedrale di San Marco, ha officiato la cerimonia con una preghiera in ricordo dei caduti. La cerimonia è stata accompagnata dall’esibizione degli alunni dell’Istituto Volta e del Liceo Musicale Manzoni con orchestra e coro.

E’ stato il Questore Raffaele Gargiulo a ricordare anche attraverso i numeri le principali operazioni svolte nei settori del contrasto all traffico di stupefacenti, dei reati contro la persona, nel contrasto alle truffe , alla movida violenta e per potenziare la sicurezza sul territorio anche attraverso i controlli e le 255misure di prevenzione emesse tra cui 48 daspo urbani. lessivamente, nell’ambito delle operazioni di polizia giudiziaria sono stati eseguiti 301 arresti o fermi di iniziativa e sono state denunciate 1534 persone. Dall’aprile 2023 al marzo 2023 la Polizia Stradale ha prestato soccorso ad oltre 500 persone e oltre 7.000 sono state le infrazioni al Codice della Strada rilevate, solo per citare alcuni dei numeri riferiti nel resoconto che di seguito pubblichiamo integralmente. Oltre cento i riconoscimenti al personale della provincia di Latina, tra cui due promozioni per merito.

I NUMERI DELLA QUESTURA DI LATINA – IL RESOCONTO – “Per quanto riguarda l’attività di controllo del territorio, l’impiego quotidiano di oltre 40 pattuglie, delle Squadre Volanti e della Polizia Stradale ha consentito di identificare oltre 127.900 persone e controllare 46.420 veicoli. È stato implementato l’utilizzo di strumenti quale la georeferenziazione dei reati, che consente di operare nelle zone con maggior tasso di delittuosità, con il maggiore impiego di pattuglie per reprimere e soprattutto prevenire il verificarsi di fatti criminosi – si legge nella nota della Questura di Latina – Tra le operazioni più significative svolte dalla Squadra volante della Questura si elencano:

– Gennaio 2022, arresto di un cittadino indiano per i reati di tentata rapina e lesioni per aver sferrato un pugno al volto di una donna, con il fine di impossessarsi della borsa di quest’ultima e guadagnare poi la fuga.

– Maggio 2022, arresto per tentato omicidio di un cittadino gambiano, il quale in seguito ad una lite con un connazionale, lo aveva colpito sferrandogli un colpo con un coltello con lama di circa 15 cm all’altezza del petto, ponendo dunque in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte.

– Ottobre 2022, arresto di un cittadino italiano per i reati di evasione e rapina aggravata; il soggetto già noto agli uffici di Polizia, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, aveva colpito più volte a calci e pugni un uomo di origine straniera, con il fine precipuo di impossessarsi del suo portafogli e del suo Smartphone.

– Gennaio 2023, arresto in flagranza di un cittadino indiano per i reati di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti per fini di spaccio. L’uomo non fermatosi all’alt intimato dagli agenti, durante il successivo inseguimento, aveva tentato di speronare l’auto per guadagnare la fuga. Fermato dai poliziotti è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Quanto al settore della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore, dal 10 aprile 2022 al 10 aprile 2023, ha emanato complessivamente 1370 ordinanze di servizio con le quali sono stati disciplinati i servizi a tutela dell’ordine pubblico per garantire il regolare svolgimento di tutte le manifestazioni pubbliche e le consultazioni elettorali.

Le situazioni di maggior rilievo, esaminate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono state analizzate successivamente nell’ambito dei relativi tavoli tecnici del Questore e tradotte in attività di dettaglio per la realizzazione dei necessari servizi di ordine e sicurezza pubblica, con il contributo del personale dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza ed il concorso del Corpo della Polizia Locale.

Di queste, 316 sono state di natura politica, anche alla luce delle diverse consultazioni elettorali che hanno contraddistinto questa Provincia, altre 325 hanno riguardato invece gli avvenimenti sportivi.

Per la realizzazione delle attività di ordine e sicurezza pubblica sono stati impiegati 7.850 operatori della Polizia di Stato, 5.130 Carabinieri e 2.520 Finanzieri. A questi vanno aggiunti ulteriori 2.128 operatori, ripartiti tra la Polizia Stradale, Polizia Provinciale e Polizia Locale.

Per le situazioni problematiche, sono stati chiamati a concorrere nei servizi anche i Reparti inquadrati, per un totale di 665 operatori.

Particolare attenzione è stata posta nell’attività di contrasto alla criminalità attuata dalla Squadra Mobile nel capoluogo, dove operano clan malavitosi autoctoni e per i quali è stata riconosciuta l’aggravante del metodo mafioso, e nel basso Lazio, zona particolarmente a rischio di infiltrazione criminale da parte di organizzazioni che agiscono nelle aree limitrofe del casertano.

Numerose e brillanti le operazioni di Polizia Giudiziaria della Squadra Mobile e dei Commissariati Distaccati, che hanno consentito di conseguire importanti risultati. Di seguito le più significative.

OPERAZIONE NEI CONFRONTI DEL CLAN CIARELLI – DI SILVIO:

Il 15 giugno 2022 la Squadra Mobile, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 soggetti, indagati a vario titolo dei reati di estorsione, truffa, violenza privata, danneggiamento e lesioni, tutti aggravati dal metodo mafioso e dalle finalità di agevolazione mafiosa.

L’indagine, denominata “Operazione Radice” e coordinata dalla DDA di Roma, ha avuto riguardo alle attività illecite svolte da CIARELLI Carmine ed il fratello Ferdinando “Furt” nonché dai rispettivi figli Pasquale CIARELLI e Roberto CIARELLI.

Sono stati riscontrati numerosi episodi estorsivi e usura ai danni di imprenditori, commercianti e cittadini di Latina da parte degli indagati, il tutto mediante condotte tipicamente assimilabili alle mafie tradizionali, quali la prospettazione di ritorsioni, la spendita del nome dei CIARELLI quale segno di appartenenza ad un gruppo criminale, il riferimento a problemi giudiziari nonché alle spese relative ai processi degli appartenenti al gruppo per coartare la volontà delle vittime e l’affermazione del potere di riscossione del pizzo in quanto derivante dal controllo del territorio.

In molti degli episodi, le vittime non hanno denunciato i fatti subiti per timore di ritorsioni.

INDAGINI SU GRAVI FATTI DI SANGUE E PER REATI CONTRO LA PERSONA

OMICIDIO JAGSHEER SUMAL: di seguito all’omicidio di JAGSHEER Sumal, avvenuto a Borgo Montello la sera del 30 ottobre 2021, il 29 aprile la Squadra Mobile ha dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di sei cittadini indiani, gravemente indiziati di omicidio, lesioni aggravate, porto in luogo pubblico di armi da sparo e violazione di domicilio.

TENTATO OMICIDIO DI UN CITTADINO MAROCCHINO: il 3 maggio la Squadra Mobile ha dato esecuzione al provvedimento di fermo emesso nei confronti di DE ROSA Cesare, appartenente all’omonima famiglia criminale contigua ai clan CIARELLI – DI SILVIO, gravemente indiziato del tentato omicidio di un cittadino magrebino, colpito all’addome da due colpi di pistola il precedente 16 aprile.

ARRESTO DI DUE INDIANI RESPONSABILI DI UNA SPEDIZIONE PUNITIVA- TERRACINA:

Il 28 febbraio 2023 sono stati arrestati due cittadini indiani responsabili del reato di tentato omicidio, per aver organizzato e diretto una spedizione punitiva nei confronti del Presidente della Comunità Indiana del Lazio e dei suoi familiari.

ARRESTO IN FLAGRANZA PER IL REATO DI ESTORSIONE A DANNO DI UN IMPRENDITORE DELLA ZONA – GAETA

L’8 marzo 2023 sono state tratte in arresto in flagranza di reato due persone per il reato di estorsione.

Nell’ambito di un’attività di indagine avviata a seguito della denuncia presentata dalla vittima, un imprenditore del posto, si è evidenziato come questi fosse da mesi oggetto di richieste estorsivo, richieste che hanno dilapidato buona parte dei suoi risparmi, sotto la minaccia di atti distruttivi a danno della sua azienda.

L’arresto è avvenuto grazie ad un’operazione organizzata dal Commissariato con la collaborazione della vittima che ha consentito la prova della sussistenza delle condotte illecite ed il susseguente arresto in flagranza.

ARRESTO DI UN SOGGETTO PER RAPINA AGGRAVATA AI DANNI DI UN MINORE: FORMIA

Il 29 aprile 2022 è stata eseguita un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un uomo responsabile di rapina aggravata e lesioni in danno di un minore al quale, con minacce e strattoni, aveva sottratto lo zaino.

ATTIVITÀ ANTIDROGA

CONTRASTO AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI A SABAUDIA: il 10 ottobre 2022 la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due soggetti italiani, gravemente indiziati di aver effettuato numerose cessioni di cocaina ad una vasta platea di assuntori nel territorio di Sabaudia (LT) e San Felice Circeo (LT).

CONTRASTO AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI AD APRILIA: il 24 ottobre la Squadra Mobile ha tratto in arresto una donna in flagranza del delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sottoponendo a sequestro oltre Kg.11 di cocaina.

CONTRASTO AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI AL “NICOLOSI”: il 14 dicembre la Squadra Mobile, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di 16 cittadini nordafricani, gravemente indiziati di aver partecipato ad un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di cocaina, eroina e hashish nel quartiere Nicolosi di Latina.

CONTRASTO ALL’ATTIVITA’ DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – GAETA: Il 3 febbraio 2023, personale del Commissariato, nell’ambito dei controlli del territorio, ha proceduto all’arresto in flagranza di due cittadini albanesi, trovati in possesso di 76 dosi di sostanza stupefacente, di 6 smartphone utilizzati per le attività di spaccio e di 5600 euro in contanti.

ARRESTO IN FLAGRANZA PER TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – TERRACINA Il 5 dicembre 2022 sono stati tratti in arresto in flagranza di reato tre soggetti di nazionalità polacca e uno di nazionalità ucraina trovati in possesso di 130 kili di marijuana nonché di una serra contenente circa 2.750 piantine di cannabis.

Trattasi di un sodalizio implicato in traffici di sostanze stupefacenti a livello transnazionale, l’attività criminosa nella piantagione di Terracina era favorita dalla predisposizione di idonea schermatura, costituita dalla formale gestione di una coltivazione apparentemente legale di cannabis.

CONTRASTO AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI A FORMIA Il 24 maggio 2022, unitamente alla Guardia di Finanza, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone, gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da sparo.

CONTRASTO ALLA MOVIDA VIOLENTA

FORMIA: Il 29 dicembre 2022, al termine di rapidissime indagini conseguenti al ferimento con un coltello di un giovane nei pressi di un locale della movida, è stata eseguita una misura cautelare nei confronti di due soggetti, ritenuti responsabili in concorso di delitti di lesioni aggravate e porto ingiustificato di coltello. Per tale grave fatto delittuoso, è stata anche adottata la misura della chiusura per giorni 7 del locale in cui ha avuto origine la lite poi sfociata nell’accoltellamento.

DASPO WILLY NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DI UNA BABY GANG – GAETA. A seguito della denuncia presentata dalla persona offesa, sono stati identificati i membri di una “baby gang”, 4 ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, ritenuti responsabili di lesioni personali e minacce gravi, fatti avvenuti sul lungomare Serapo di Gaeta nella sera del 21 agosto 2022.

Nel settore del contrasto al fenomeno del terrorismo e dell’estremismo, si segnala l’attività della DIGOS. che, in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione ed il coordinamento della Procura della Repubblica di Latina, il 21 giugno ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due ventenni, gravemente indiziati dei reati di fabbricazione e possesso di materiale esplodente, minaccia grave nei confronti di appartenenti alla Polizia di Stato, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, per aver divulgato idee fondate sulla superiorità degli appartenenti alla ideologia nazista e fascista, nonché sentimenti di odio razziale ed etnico.

L’articolata attività investigativa è stata avviata in seguito al ritrovamento sul parabrezza di un’auto con colori d’istituto, di un volantino dal chiaro contenuto minatorio raffigurante un soggetto indossante una “skull mask” ed il cappello con il simbolo del “sole nero” intento a sgozzare un poliziotto; le perquisizioni effettuate hanno consentito di operare il sequestro di un ordigno artigianale, segnale sintomatico della volontà degli arrestati di “passare all’azione”.

Complessivamente, nell’ambito delle operazioni di polizia giudiziaria sono stati eseguiti 301 arresti o fermi di iniziativa e sono state denunciate 1534 persone.

È stata dedicata particolare attenzione alle Misure di prevenzione personali e patrimoniali, costituendo presso la Divisione Polizia Anticrimine un team specializzato, per ostacolare i soggetti ritenuti maggiormente pericolosi per la sicurezza pubblica, assoggettandoli al rispetto di rigorose prescrizioni che incidono drasticamente sulla loro condotta di vita.

In tale ottica è stato eseguito un provvedimento di sequestro anticipato nei confronti di un imprenditore per un valore di oltre 50 milioni di Euro.

La Divisione di Polizia Anticrimine, negli scorsi 12 mesi ha prodotto 255 misure di prevenzione, in particolare:

Fogli di Via Obbligatori 30

Avvisi Orali 119

Ammonimenti 20

D.A.SPO. 18

Daspo Urbano (D.A.C.U.R Willy) 48

Sorveglianze Speciali Applicate 15

Sorveglianze Speciali Proposte 15

Nell’ambito della Polizia amministrativa e sociale, svolta dagli Uffici di Polizia dell’intera provincia. I controlli hanno portato a centinaia di verbali di contestazione amministrativa, a diverse informative di reato trasmesse alla Procura della Repubblica di Latina, alla chiusura temporanea di alcune attività commerciali, alla revoca della licenza per due istituti di vigilanza e all’adozione di diversi provvedimenti di sospensione della licenza ex art. 100 TULPS.

La Polizia Amministrativa ha rilasciato 2900 licenze, e ricevuto oltre 24.000 richieste di rilascio di passaporto.

Per quanto concerne le attività relative alla gestione dei flussi migratori, sono stati rilasciati complessivamente 25.340 permessi di soggiorno ad altrettanti soggetti richiedenti.

Incisiva è stata anche l’attività nei confronti degli stranieri irregolari sul territorio, sono stati adottati 28 decreti di espulsione di cui tre con accompagnamento presso Centri di permanenza per il rimpatrio.

Dall’aprile 2023 al marzo 2023 la Polizia Stradale ha prestato soccorso ad oltre 500 persone e oltre 7.000 sono state le infrazioni al Codice della Strada rilevate.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni si è particolarmente distinta nel contrasto ai reati informatici, arginando l’odioso fenomeno della pedopornografia su internet, delle truffe informatiche e del cyberbullismo con un totale di 117 persone indagate.

La Polizia Ferroviaria ha incrementato le proprie attività di controllo presso gli scali della provincia, a tutela dei passeggeri, con oltre 32.000 controlli alle persone.

Di altissimo livello i risultati conseguiti dagli atleti del Centro Remiero di Sabaudia: i ragazzi delle Fiamme Oro infatti hanno confermato il loro immenso valore sportivo, primeggiando in numerose competizioni nazionali e internazionali.

Sono state ricordate le moltissime iniziative di prossimità che la Polizia di Stato conduce a fianco dei cittadini, nelle scuole, nelle piazze, nei circoli, nelle parrocchie, nelle case famiglia a dimostrare che #EsserciSempre è un modo concreto di fare polizia, quali “Questo non è amore” per la prevenzione della violenza di genere, “PretenDiamo Legalità”, “Cuori Connessi” contro il cyberbullismo, “La Polizia va a scuola”, “Menti Connesse”, “Una vita da social”, “Il mio diario”, “Progetto Icaro” ed il “Progetto Sicurezza Stradale”, finalizzate a sensibilizzare i giovani sull’importanza del rispetto delle regole e del rispetto della propria e altrui dignità.

Ciò a testimonianza che la vocazione alla prossimità con i territori e le persone, per coglierne le necessità e intuire i segnali di possibili criticità, ha contraddistinto la filosofia dell’azione della Polizia di Stato di Latina”, conclude la nota della Questura di Latina.

GLI ALUNNI PREMIATI – Durante l’evento premiati gli alunni risultati vincitori in ambito provinciale per il Progetto “PretenDiamo Legalità”, progetto che per l’anno in corso ha visto la partecipazione degli alunni provenienti da 13 scuole del territorio provinciale, in particolare;

Per la categoria scuola primaria, gli alunni della classe 4° B dell’Istituto Comprensivo “Guido Rossi” di Santi Cosma e Damiano – vincitori per la realizzazione di un plastico intitolato “Adotta un poliziotto”.

Per la categoria Scuola secondaria di primo grado gli alunni della classe 3° D dell’Istituto Comprensivo “Antonio Sebastiano” di Minturno – vincitori per la realizzazione di un fumetto con protagonista il Commissario Mascherpa.

Per la categoria scuola secondaria di secondo grado gli alunni della classe 4° A dell’Istituto Superiore “Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia – vincitori per la realizzazione di un video sul tema della violenza di genere.