Lavori artistici per riciclare carta e cartone. A Latina il workshop “La città che vorrei”

LATINA – Torna anche a Latina la Paper Week, terza edizione della campagna dedicata all’informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco che prevede vari appuntamenti in tutta Italia. Nel capoluogo pontino, l’associazione Il Muro, in collaborazione con MAD Museo di arte diffusa e il Conservatorio Statale di Latina, che parteciperanno con l’iniziativa La città che vorrei – Workshop di collage e rappresentazione urbana a cura della storica dell’arte e artista visiva Jamila Campagna, in programma sabato 15 aprile dalle 15 alle 18:30 nella sede del Respighi in via Ezio 32. L’iniziativa che gode del patrocinio di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto è a partecipazione gratuita.

“La città che vorrei – spiega la curatrice – è un workshop di collage e rappresentazione urbana che vede il riutilizzo virtuoso di carta e cartone come principali materie prime per la realizzazione degli artwork. E’ rivolto a studenti dei licei e degli istituti superiori, studenti dell’Accademia di Belle arti o di altre facoltà universitarie, artiste e artisti, curatrici e curatori, docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e secondo grado, operatori culturali, architetti/e, designer e creative/i che hanno voglia di sperimentare un nuovo sguardo sulla città attraverso l’uso della carta. Nell’ottica di una progettazione creativa e ideale di una città a misura di cittadino si partirà dalla scoperta dei tipi di carta e dei percorsi di raccolta differenziata e riciclo per incontrare un approccio storico-teorico, etico ed estetico sul riutilizzo di materiali di scarto nell’arte contemporanea. Il workshop – aggiunge Campagna – si svolge in partnership con Reber R41, azienda iconica nel campo del font design e della grafica editoriale: tra i materiali a disposizione, i partecipanti al workshop troveranno una selezione di fogli trasferibili vintage con cui poter dare uno stile unico a ogni artwork realizzato”.

L’incontro avrà una durata di 3 ore e mezza e sarà suddiviso in una parte storico-teorica introduttiva e in una fase pratica-creativa durante la quale ciascun partecipante potrà costruire il suo elaborato artistico. Ci sarà un’introduzione teorica con tecniche di creazione della carta, dalla cellulosa al prodotto finito; tipologie di carta; percorso di riciclo. Segue una introduzione storico-artistica che prevede il collage nelle avanguardie storiche e nella rappresentazione urbana contemporanea; la scoperta della Upcycled art: materiali riciclati nell’arte contemporanea. Al termine delle due prime fasi, ci sarà la fase di Ideazione creativa e pratica con esplorazione dell’ambiente urbano circostante il luogo del workshop e realizzazione degli artwork con i materiali cartacei messi a disposizione (diversi tipi di carta e cartone, stampe grafiche e fotografiche, etc.)

“L’iniziativa – concludono gli organizzatori – ha l’obiettivo di sensibilizzare i fruitori verso un riciclo consapevole, attivando percorsi didattici e di conoscenza attraverso il portato emozionale del processo creativo, momento in cui la sfera estetica incontra la dimensione etica. Al contempo, la città sarà riscoperta come luogo di progettazione collettiva, spazio di proiezione creativa dove poter immaginare presente futuro tra percorsi di sostenibilità, valorizzazione delle risorse e spunti di urbanistica tattica, verso una cittadinanza attiva sempre più responsabile e compartecipata”.

Gli artwork realizzati dai partecipanti al workshop saranno esposti in una mostra presso il Conservatorio Statale O. Respighi durante la Paper Week dal 16 al 21 aprile.

Per info e prenotazioni: infoilmuro@gmail.com / 0039 3381395669

Tutte le iniziative della Paper Week sono consultabili sul sito comieco.org.